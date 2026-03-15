Brasileirão: Flamengo vence e mantém Botafogo na zona de rebaixamento

Rubro-Negro se aproxima da ponta e Glorioso pode até cair para último

A noite de sábado (14) foi de festa para o torcedor do Flamengo. Além de aproximar o Rubro-Negro do líder São Paulo, a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, mantém o rival nas quatro últimas colocações do Campeonato Brasileiro, a zona de rebaixamento (ou "Z-4").

O Flamengo soma os mesmos 10 pontos de Palmeiras e Fluminense, que ainda jogam pela sexta rodada do Brasileirão - o Tricolor carioca, aliás, encara o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O time da Gávea fica provisoriamente em terceiro lugar, pelo saldo de gols, e a três pontos do São Paulo, que pega o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 20h30.

O Glorioso, por sua vez, sofreu a terceira derrota seguida na competição nacional e ocupa o 17º lugar.

Com apenas três pontos, o Alvinegro de General Severiano, que acabou de ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, ainda pode terminar o domingo na última colocação, se Internacional e Cruzeiro (ambos com dois pontos) vencerem Bahia e Vasco, respectivamente, e o Remo (três) pontuar contra o Coritiba.

Com somente 12 minutos de jogo, o Flamengo já estava na frente. Após dividida entre o lateral Guillermo Varela e o zagueiro Alexander Barboza na área pela direita, o atacante Samuel Lino chutou de primeira e ainda contou com um desvio para a bola sair do alcance do goleiro Raul e ir para as redes.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46, o zagueiro Léo Pereira, de falta, aumentou a vantagem. Para complicar a missão do Botafogo, instantes antes do intervalo, Barboza foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco após falta em Pedro, que ficaria de cara para o gol.

O lance, anulado por impedimento do atacante do Flamengo, foi corrigido e Daronco chamado ao vídeo para constatar a necessidade do vermelho direto.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Varela cruzou pela direita e Pedro fez o terceiro. Com a vantagem elástica e um homem a mais em campo, o Rubro-Negro somente administrou o resultado no restante da partida.

Vitória e homenagens

Também no sábado, na partida que abriu a rodada, o Vitória superou o Atlético-MG por 2 a 0 no Barradão, em Salvador. Os atacantes Renato Kayzer e Erick fizeram para o Leão, que chegou a sete pontos e dormiu na 11ª colocação do Brasileiro.

O Galo, com cinco pontos, está em 15º, mas pode terminar o fim de semana na zona de rebaixamento se os resultados de domingo não ajudarem.

O Rubro-Negro baiano aproveitou o duelo para homenagear Wagner Moura, torcedor do clube e que, neste domingo, concorre ao prêmio de Melhor Ator na cerimônia do Oscar 2026 pela atuação em O Agente Secreto. A própria obra disputa as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Os jogadores do Vitória levaram, na camisa, menções a personagens marcantes da carreira do ator. Artilheiros contra o Atlético-MG, Renato Kayzer e Erick ostentaram, às costas, os nomes de Pablo Escobar (da série Narcos) e Lazlo Sosa (do filme Agente Oculto).