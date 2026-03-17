Brasileiro: Chapecoense e Grêmio ficam no empate de 1 a 1

Partida encerrou a 6ª rodada da competição
Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 22:40
Rio de Janeiro
Gremio, Chapecoense, brasileiro
© Lucas Uebel/Gremio FBPA/Direitos Reservados

Chapecoense e Grêmio empataram pelo placar de 1 a 1, na noite desta segunda-feira (16) na Arena Condá, em Chapecó, na partida que fechou a 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou a equipe gaúcha na 7ª colocação com oito pontos. Já os catarinenses ficaram na 12ª posição com seis pontos.

Atuando na condição de mandante, a Chape saiu na frente no confronto. Aos 24 minutos do primeiro tempo o zagueiro Viery derrubou o atacante Bolasie dentro da área e o juiz marcou pênalti. O lateral Walter Clar cobrou e não falhou diante do goleiro Weverton.

Porém, ainda antes do intervalo o Grêmio chegou à igualdade. Aos 48 minutos a bola foi levantada na área em cobrança de escanteio, o goleiro Léo Vieira falhou na saída do gol e o volante Nardoni ficou livre para marcar.

Relacionadas
Soccer Football - Brazil coach Carlo Ancelotti Press Conference - CBF Headquarters, Rio de Janeiro, Brazil - March 16, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during press conference REUTERS/Pilar Olivares
Ancelotti investe em estreantes em penúltima convocação antes da Copa
Tite - técnico do Cruzeiro - demitido em 15/03/2026
Tite é demitido do Cruzeiro após empate com Vasco no Brasileirão
Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Corinthians - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - March 15, 2026 Santos' Neymar in action REUTERS/Thiago Bernardes
Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol campeonato brasileiro Grêmio chapecoense
bahia, vitória, brasileiro feminino
Esportes Bahia supera Vitória pela 3ª rodada do Brasileiro Feminino
seg, 16/03/2026 - 23:40
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Direitos Humanos Defesa de PM morta diz que coronel foi denunciado por ex-mulher
seg, 16/03/2026 - 22:12
Brasília (DF), 16/03/2026 - Terminal da Praia Grande. Foto: Honório Moreira/Prefeitura São Luís/Arquivo
Geral Após quatro dias, greve de rodoviários de São Luís chega ao fim
seg, 16/03/2026 - 22:00
Brasília- DF – 12/-3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Mendonça proíbe CPMI do INSS de acessar dados de Vorcaro em sala-cofre
seg, 16/03/2026 - 20:53
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 –Voluntários recebem doações na Escola Municipal Murilo Mendes, no Alto do Grajaú, em Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Governo anuncia R$ 60 milhões para reconstrução de escolas em MG
seg, 16/03/2026 - 20:35
