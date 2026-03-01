Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlética na China

O brasiliense Caio Bonfim, de 33 anos, conquistou na noite do último sábado (28) a medalha de prata na meia-maratona da etapa Gold do circuito mundial de marcha atlética, disputada em Taicang, na China.

Com o tempo de 1h23min00s, Bonfim estabeleceu novo recorde brasileiro e sul-americano na distância de 21,097 km, que passará a integrar oficialmente o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A prova substitui os tradicionais 20 km e marca uma nova era para a modalidade.

Duas semanas antes, em 15 de fevereiro, Bonfim já havia demonstrado que estava pronto para o desafio, ao alcançar o recorde sul-americano da distância no Campeonato Japonês de Meia Maratona, em Kobe, com 1h21min44s.

Em publicação nas redes sociais, o medalhista celebrou o resultado e destacou o simbolismo da conquista em solo chinês, tradicional potência da modalidade.

“As medalhas aqui são sempre muito lindas. Bom resultado pro Brasil. Em 2024, fomos medalha de bronze aqui. Hoje, o Brasil tem uma ótima prata, boa marca. É 1h23min. Encerramos nossa etapa aqui na Ásia. Um recorde brasileiro, sul-americano. Agora subimos no pódio. É um brasileiro contra 30 chineses. Então, obrigado a todos que participaram”, afirmou.

O atleta também agradeceu à equipe técnica, patrocinadores e apoiadores institucionais. “Obrigado ao Comitê Olímpico [do Brasil], à seleção brasileira, à Puma, ao CEL, à Caixa [Econômica Federal], à Secretaria de Esporte de Brasília. Obrigado a todos que torceram e acompanharam. Estamos juntos. Voltamos para casa agora com o Brasil”.