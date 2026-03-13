logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Calderano bate croata e vai às quartas de WTT WTT Champions, na China

Número 4 do mundo, carioca encara francês Lebrum às 9h15 deste sábado
Agência Brasil
Publicado em 13/03/2026 - 16:03
Rio de Janeiro
Foto: Divulgação/WTT
© Foto: Divulgação/WTT

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano avançou às quartas de final do WTT Champions Chongqing (China), após selar a segunda vitória seguida no torneio. Número 4 do mundo, ele derrotou nesta sexta-feira (13) o croata Tomislav Pucar (30º), por 3 sets a 1, com parciais de 11/9, 7/11, 11/3 e 19/17). O próximo adversário será um velho conhecido do carioca, o francês Félix Lebrun, atual sexto colocado no ranking. O duelo será às 9h15 (horário de Brasília) deste sábado (14). A competição tem transmissão ao vivo online no canal da Federação Internacional de Tênis (World Table Tennis) no YouTube.

Cabeça de chave 3, Calderano começou bem, mas precisou brecar a reação do croata a partir do segundo set. Na parcial seguinte, o brasileiro retomou o controle da partida, abrindo vantagem de 2 sets a 1 no placar. O quarto set foi o mais emocionante: o mesatenista carioca liderava por 10 a 6, mas desperdiçou o set point. A partir daí, aumento a tensão, com brasileiro e croata se revezando à frente do placar. Finalmente, Calderano fechou a parcial em 19 a 17, selando a classificação às quartas.  

Em busca do título inédito em Chongqing, o carioca de 29 anos terá pela frente Félix Lebrun, de 19, neste sábado (13). O embate entre os dois já ganhou status de clássico. O francês eliminou o carioca na briga pelo bronze na Olimpíada de Paris 2024. Quase um ano depois, Calderano teve a revanche: levou o título WTT Star Contender Liubliana (Eslovênia) com vitória sobre Lebrun na final. Em dezembro, os dois se reencontraram novamente no WTT Finals e Lebrun levou a melhor.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Takahashi dá adeus ao torneio

Atual número 22 do ranking, a paulista Bruna Takahashi lutou muito nas oitavas de final, mas acabou superada pela chinesa Kuai Man, pela número 5 do mundo, na última quarta (11). Após perder os dois primeiros sets (11/4 e 11/6), Takahashi reagiu e venceu a terceira parcial (13/11), mas no set seguinte sucumbiu ao favoritismo da adverária, perdendo a parcial por 11/6, e o jogo por 3 sets a 1.

Takahashi é parceira de Calderano nas duplas mistas. No entanto, o torneio de Chongqing prevê apenas disputa da chave de simples (feminina e masculina).

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Compartilhe essa notícia
