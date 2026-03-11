logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Calderano derrota anfitrião em estreia no WTT Champions, na China

Carioca superou Chen Yuanyu, que o havia derrotado há 12 dias em Smash
Agência Brasil
Publicado em 11/03/2026 - 17:34
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
© Abelardo Mendes Jr./Calderano TM

Uma estreia com gosto de revanche. Doze dias após ter sido eliminado pelo chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final do Smash de Singapura, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano voltou a ficar frente a frente com o asiático. Mas o resultado nesta quarta-feira (11), foi outro. Número quatro do mundo, avançou às oitavas de final do WTT Champions Chongqing, na China, ao despachar Yuanyu (21º no ranking) por 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.

Cabeça de chave número 3, o brasileiro volta a competir na sexta (13), às 9h15 (horário de Brasília).  O adversário será o vencedor do duelo entre Shunsuke Togami (20º) e o Tomislav Pucar (30º) desta quinta, ao meio-dia. O torneio tem transmissão ao vivo online no canal da Federação Internacional de Tênis (World Tennis) no YouTube.

Outra representante brasileira na chave de simples em Chongqing é a paulista Bruna Takahashi, que estreou com vitória de virada contra Zeng Jian (Singapura) por 3 sets a 1, na última terça (10). A brasileira (22ª no ranking) terá pela frente nas oitavas a chinesa Kuai Man, atual número cinco do mundo. O embate será nesta quinta (12), a partir das 20h10.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Smash de Singapura - duplas mistas - Hugo Calderano e Bruna Takahashi
Calderano e Bruna Takahashi vão à semi de duplas do Smash de Singapura
Eslovênia, 21/06/2025 - Hugo Calderano durente partida de tênis de mesa. Foto: WTT/Divulgação
Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
_PanAmCup2026_
Calderano é campeão da Copa América e garante vaga no Mundial de Macau
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano Mesatenista brasileiro Smash de Singapura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Economia Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar
qua, 11/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar fecha estável após agência liberar estoques de petróleo
qua, 11/03/2026 - 19:44
Brasília (DF), 08/01/2025 - Logo da empresa Meta. Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp. Foto: Meta/Divulgação
Direitos Humanos Whastapp anuncia controle parental para contas de menores de 13 anos
qua, 11/03/2026 - 19:37
Lixo recolhido do Rock in Rio
Justiça Justiça determina medidas para garantir trabalho digno no Rock in Rio
qua, 11/03/2026 - 19:08
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master
qua, 11/03/2026 - 18:53
Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, Lebanon, March 11, 2026, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran. REUTERS/Raghed Waked
Internacional Exército de Israel faz ataque em grande escala contra Líbano
qua, 11/03/2026 - 18:45
Ver mais seta para baixo