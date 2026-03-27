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Carlo Ancelotti convoca o zagueiro Vitor Reis, do Girona

Jogador estará disponível para o amistoso contra a Croácia
Agência Brasil
Publicado em 27/03/2026 - 16:07
Rio de Janeiro
Vitor Reis, seleção brasileira
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O zagueiro Vitor Reis, do Girona (Espanha), foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira no amistoso com a Croácia, que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (31).

A convocação foi realizada, na noite da última quinta-feira (26), após a derrota de 2 a 1 para a França em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

“Campeão pela seleção brasileira do Sul-Americano sub-17 de 2023, Vitor Reis tem 20 anos e é um dos destaques da posição no Campeonato Espanhol. O jogador irá se apresentar na noite desta sexta-feira (27), no hotel Four Seasons, e já participará do treino de sábado (28)”, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por meio de nota.

Após o amistoso com a croácia, o Brasil ainda terá dois compromissos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro será um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

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Edição:
Fábio Lisboa
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