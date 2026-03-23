CBF sorteia confrontos da quinta fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na tarde desta segunda-feira (23) em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, que conta com a participação de 32 equipes (20 da Série A do Campeonato Brasileiro e os 12 classificados da quarta fase).

O Corinthians, atual campeão da competição, terá pela frente o Barra, equipe que conquistou a edição 2026 do Campeonato Catarinense. Outros destaques são os confrontos que colocam frente a frente equipes da Série A: Flamengo x Vitória, Bahia x Remo, Botafogo x Chapecoense, Bragantino x Mirassol e Santos x Coritiba.

Quem tá amarelo começa em casa… quem tá azul decide com a torcida empurrando!



E aí, curtiu a sua situação? 💪 #SorteioCopaDoBrasil #CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/2ncggJanWQ — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 23, 2026

A data-base dos jogos de ida é 22 de abril e a dos jogos de volta é dia 13 de maio.

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Relação de confrontos:

Atlético-MG x Ceará

Goiás x Cruzeiro

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança

Paysandu x Vasco

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Barra-SC x Corinthians

Operário-PR x Fluminense

Palmeiras x Jacuipense

Athletic-MG x Internacional

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude