Cinco equipes avançam para quinta fase da Copa do Brasil

Os cinco primeiros classificados para a quinta fase da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (17). As equipes que continuaram vivas na competição são Fortaleza, Ceará, Operário, Athletic e Paysandu.

A primeira equipe a garantir a sua vaga na quinta fase da Copa do Brasil foi o Fortaleza, que derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0 no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O único gol da partida saiu já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Vitinho aproveitou cruzamento de Pochettino.

FIIIIIIM DE JOGO! O Fortaleza vence a equipe do Nova Iguaçu por 1 a 0 no estádio Luso-Brasileiro e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil!



VAMOOS! 🦁



⚽ Vitinho#FortalezaEC #CopaDoBrasil2026 pic.twitter.com/Wr0biAlq4C — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 18, 2026

Outra equipe cearense a se classificar foi o Ceará, que bateu o São Bernardo por 3 a 2 na disputa de pênaltis após um empate sem gols no tempo regulamentar. O confronto foi disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Já na reedição da final do Campeonato Paranaense, o Operário se deu melhor e avançou. Com um gol do atacante Hildeberto Pereira o Fantasma superou o Londrina pelo placar de 1 a 0 no Estádio do Café.

O FANTASMA ESTÁ NA 5ª FASE DA COPA DO BRASIL 🏆



Com vitória conquistada contra o Londrina, o Fantasma garantiu a classificação inédita à 5ª fase da Copa do Brasil. O próximo adversário será conhecido por sorteio 👻 #SouFantasma #CopaDoBrasil



✍️ @enzobinotto • OFEC pic.twitter.com/DCYoaMeo8H — Operário Ferroviário (@OFECoficial) March 18, 2026

Na Ilha do Retiro, em Recife, o Athletic contou com o faro de gol dos atacantes Ronaldo Tavares (que marcou duas vezes) e Dixon Vera para superar o Sport por 3 a 1. Iury Castilho marcou o de honra do Leão.

CLAAAAAASSIFICAAAAADOOOOS!!! ⚔️⚫️⚪️

Noite histórica! Athletic vence o Sport por 3 a 1, com gols de Dixon Vera e Ronaldo (2), e garante a vaga na 5ª fase da Copa do Brasil!



Seguimos juntos! ⚔️ pic.twitter.com/9Z4X5IIlzu — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) March 18, 2026

O quinto classificado desta terça foi o Paysandu, que venceu a Portuguesa por 3 a 2 no estádio do Canindé. O Papão contou com gols de Ítalo, Pedro Henrique e Castro, enquanto a Lusa marcou com Renê e Igor Torres.

FIIIIIIIIIIMMMM DEEEEEE JOOOOOOGOOOOO!!!!! VENCEEEEEEEEEE O LOBOOOOOOOOOOOOOO



🏆 Copa do Brasil - Quarta Fase

🆚 Portuguesa - SP 2x3 Paysandu

⚽️ Pedro Henrique

⚽️ Italo

⚽️ Castro #VamosPaysandu pic.twitter.com/SwnlISttoW — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 18, 2026

Os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil prosseguem na próxima quarta-feira (18) com mais quatro partidas: Vila Nova contra Confiança-SE, a partir das 19h no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Atlético-GO e Ponte Preta, a partir das 20h no Antônio Accioly, em Goiânia, CRB versus Figueirense, a partir das às 21h no Rei Pelé, em Maceió, e Jacuipense-BA diante do Novorizontino-SP, a partir das às 21h30 no Estádio de Pituaçu, em Salvador.