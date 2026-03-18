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Cinco equipes avançam para quinta fase da Copa do Brasil

Fortaleza, Ceará, Operário, Athletic e Paysandu se classificaram
Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 23:51
Rio de Janeiro
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© Vinicius Gentil/FEC/Direitos Reservados

Os cinco primeiros classificados para a quinta fase da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (17). As equipes que continuaram vivas na competição são Fortaleza, Ceará, Operário, Athletic e Paysandu.

A primeira equipe a garantir a sua vaga na quinta fase da Copa do Brasil foi o Fortaleza, que derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0 no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O único gol da partida saiu já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Vitinho aproveitou cruzamento de Pochettino.

Outra equipe cearense a se classificar foi o Ceará, que bateu o São Bernardo por 3 a 2 na disputa de pênaltis após um empate sem gols no tempo regulamentar. O confronto foi disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Já na reedição da final do Campeonato Paranaense, o Operário se deu melhor e avançou. Com um gol do atacante Hildeberto Pereira o Fantasma superou o Londrina pelo placar de 1 a 0 no Estádio do Café.

Na Ilha do Retiro, em Recife, o Athletic contou com o faro de gol dos atacantes Ronaldo Tavares (que marcou duas vezes) e Dixon Vera para superar o Sport por 3 a 1. Iury Castilho marcou o de honra do Leão.

O quinto classificado desta terça foi o Paysandu, que venceu a Portuguesa por 3 a 2 no estádio do Canindé. O Papão contou com gols de Ítalo, Pedro Henrique e Castro, enquanto a Lusa marcou com Renê e Igor Torres.

Os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil prosseguem na próxima quarta-feira (18) com mais quatro partidas: Vila Nova contra Confiança-SE, a partir das 19h no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Atlético-GO e Ponte Preta, a partir das 20h no Antônio Accioly, em Goiânia, CRB versus Figueirense, a partir das às 21h no Rei Pelé, em Maceió, e Jacuipense-BA diante do Novorizontino-SP, a partir das às 21h30 no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Brasil Fortaleza Ceará operário Athletic e Paysandu
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