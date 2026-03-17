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Esportes

COI é aconselhado a desistir de testes de gênero para atletas mulheres

Grupos de direitos humanos e do esporte condenam a testagem
Lori Ewing*
Publicado em 17/03/2026 - 12:22
Manchester (Inglaterra)
Sede do COI em Lausanne 28/3/2023 REUTERS/Denis Balibouse
© REUTERS/Denis Balibouse/Proibida reprodução
Reuters

Mais de 80 grupos de defesa dos direitos humanos e do esporte pediram ao Comitê Olímpico Internacional que abandone os planos divulgados de introduzir testes genéticos universais de sexo para atletas do sexo feminino e de impor uma proibição geral a competidores transgêneros e intersexuais.

Uma declaração conjunta divulgada na terça-feira (17) por Sport & Rights Alliance (SRA), ILGA World, Humans of Sport e dezenas de outros grupos alertou que as medidas que supostamente serão recomendadas pelo Grupo de Trabalho de Proteção da Categoria Feminina do COI retrocederiam a igualdade de gênero no esporte.

"Várias fontes afirmaram que o grupo aconselhou o COI a exigir que todas as mulheres e meninas atletas passem por uma verificação genética do sexo e a impedir que atletas transgêneros e intersexuais compitam em eventos femininos. O COI não confirmou publicamente as recomendações", diz o comunicado.

A diretora executiva da SRA, Andrea Florence, afirmou que os testes de sexo e uma política de proibição geral seriam uma "erosão catastrófica dos direitos e da segurança das mulheres".

"O policiamento e a exclusão de gênero prejudicam todas as mulheres e meninas e minam a própria dignidade e justiça que o COI afirma defender", acrescentou.

O COI, que deve anunciar as conclusões do grupo de trabalho no primeiro semestre de 2026, interrompeu o teste universal de sexo após os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996.

Organismos internacionais, incluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ONU Mulheres e a Associação Médica Mundial, condenam os testes de sexo e as intervenções relacionadas como discriminatórias e prejudiciais.

Eles "violam a privacidade de mulheres e meninas" e expõem crianças atletas a riscos de proteção, disse Payoshni Mitra, diretora executiva da Humans of Sport.

Os grupos também argumentam que a proibição de atletas transgêneros e intersexuais ignora as barreiras que esses atletas enfrentam, incluindo assédio, acesso restrito ao esporte e outras desvantagens estruturais.

"O esporte deve ser um lugar de pertencimento", declarou a diretora executiva da ILGA World, Julia Ehrt.

Os grupos disseram que as propostas relatadas contradizem a própria Estrutura de 2021 do COI sobre Equidade, Inclusão e Não Discriminação.

A Reuters entrou em contato com o COI para comentar.

A World Athletics está entre as organizações esportivas que já adotaram testes de gênero, introduzindo um teste do gene SRY para todas as atletas do sexo feminino antes do Campeonato Mundial do ano passado em Tóquio.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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