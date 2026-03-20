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Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores 2026

Fla cai em chave com Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín
Agência Brasil
Publicado em 19/03/2026 - 21:49
Rio de Janeiro
libertadores, sorteio
© REUTERS/Cesar Olmedo/Direitos reservados

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou nesta quinta-feira (19) os grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo, atual campeão da competição, ficou no Grupo A ao lado de Estudiantes (Argentina), Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia).

Outra equipe brasileira na competição é o Fluminense, que ficou no Grupo C, no qual medirá forças com Bolívar (Bolívia), Deportivo La Guaira (Venezuela) e Independiente Rivaldalvia (Argentina). No Grupo D o Cruzeiro está ao lado de Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador).

No Grupo E o Corinthians terá pela frente Peñarol (Uruguai), Santa Fe (Colômbia) e Platense (Argentina). Outra equipe paulista na Libertadores é o Palmeiras, que está no Grupo F com Cerro Porteño (Paraguai), Junior (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru).

O último representante brasileiro na principal competição de clubes do continente é o Mirassol, que enfrentará no Grupo G a LDU (Equador), o Lanús (Argentina) e o Always Ready (Bolívia).

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa Libertadores flamengo Fluminense Palmeiras Cruzeiro Corinthians mirassol Conmebol
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