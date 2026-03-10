logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Cristian Ribera fatura pódio inédito para o Brasil na Paralimpíada

Brasileiro arrematou a prata na prova de sprint do esqui cross-country
Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 13:24
Rio de Janeiro
Cristian Ribera, esquiador, prata, Paralimipíada de INverno 2026
© Alessandra Cabral/CPB/proibida reprodução

O esquiador Cristian Ribera garantiu a medalha de prata nesta terça-feira (10) na Paralimpíada de Inverno de Milão-Cortina (Itália) e tornou-se o primeiro brasileiro a subir ao pódio na história do megaevento esportivo. Atual campeão mundial, o atleta de 23 anos dominou boa parte da prova de sprint do esqui cross-country, classe sitting (para atletas com deficiência nos membros inferiores), mas na reta final foi ultrapassado pelo chinês Liu Zixu (2min29s9). O brasileiro (2min29s6) cruzou a linha de chegada em segundo lugar, com apenas sete décimos de diferença para o asiático. O bronze ficou com o cazaque Yerbol Khamitov (2min29s90).  

“Quero só agradecer meu time. A gente sempre trabalhou muito duro. Minha família estava torcendo, fiz isso por eles. Queria o ouro, foi por muito pouco, mérito do chinês. Foi o sprint final do maior evento. Todo mundo chega muito forte. Os esquis estavam bons. […] Foi muito acirrado. Enfim, sou campeão mundial, do Globo de Cristal e agora é a prata. Estou muito feliz, mais um sonho realizado. Agora a meta é o ouro”, projetou o rondoniense, radicado em Jundiaí (SP), em entrevista ao canal SporTV.

Ribera ainda tem chances de subir ao pódio novamente no Tesero Cross-Country Stadium, nas Dolomitas. Nesta quarta-feira (11) ele competirá na prova de 10 quilômetros do esqui-cross country. Ele também está inscrito na prova de revezamento misto no sábado (14), e na disputa dos 20 km no domingo (15), último dia dos Jogos.  

Antes do pódio inédito conquistado hoje, o melhor resultado do Brasil fora a sexta posição obtida pelo próprio Cristian Ribera, aos 15 anos, na edição dos Jogos de Inverno de PyeongChang (Coreia do Sul), em 2018. Na edição seguinte, em Pequim 2022, o rondoniense terminou em oitavo lugar.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem também foi destaque nesta terça (10) foi a paranaense Aline Rocha, que encerrou em quinto lugar a prova feminina do esqui cross-country da classe sitting. É o melhor resultado de uma mulher brasileira na Paralimpíada de Inverno. Nascida em Pinhão (PR), a esquiadora de 35 anos concluiu a disputa como tempo de 3min21s00.

“É uma emoção imensa. Estou muito feliz de chegar pela primeira vez na final da prova de sprint. […] Eu espero que os resultados que estamos conquistando aqui incentive mais mulheres a conhecer o esporte. O esqui é incrível. […] Eu consegui fazer uma ótima classificatória, uma ótima semifinal. Na final, faltou um pouquinho de braço, mas foi um ótimo resultado. Ainda tem mais”, comemorou Aline, em depoimento ao SporTV.

Aline Rocha - quinta posição - melhor resultado de atleta mulher nos Jogos de Milão-Cortina 2026 - em 10/03/2026
A paranaense Aline Rocha foi quinta colocada na prova feminina de sprint do esqui cross-country, o melhor resultado de uma mulher brasileira nos Jogos de Milão-Cortina 2026 - Reprodução X / Comitê Paralímpico Brasileiro

A campeã da prova de sprint foi a norte-americana Oksana Masters (3min07s1), seguida pela sul-coreana Yunji Kim (3min10s1) e a chinesa Shiyu Wang (3min17s9), com prata e bronze, respectivamente.

Confira as informações sobre a conquista no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Programação dos brasileiros nos Jogos de Milão-Cortina

Quarta (11) 
5h45 – Esqui cross-country – 10km Interval Start Classic – Finais sentado/em pé
Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva

Sexta (13)
6h  Biatlo – Sprint Pursuit (Qualificação)
Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula

8h30 – Biatlo – Sprint Pursuit (Final )
Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula

Sábado (14)
6h – Esqui cross-country – Finais – Revezamento misto
4 x 2.5 km

6h e 7h55 – Snowboard – Banked Slalom – Finais
Andre Arenhart Barbieri e Vitória Machado

Domingo (15)
5h00e 6h20 – Esqui cross-country – 20km Interval Start Free – Finais sentado e em pé
Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva

16h30
Cerimônia de Encerramento

Relacionadas
joão fonseca, indian wells, tênis
João Fonseca avança para oitavas do Masters 1000 de Indian Wells
Kalani Konig, mundial, Skate Park
Kalani Konig é vice-campeão mundial de Skate Park
Belo Horizonte (MG), 08/03/2026 - O time do Cruzeiro comemora título de campeão do Campeonato Mineiro de Futebol 2026. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Nove equipes garantem títulos estaduais pelo Brasil
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Cristian Ribera Prata inédito brasileiro primeiro da história Aline Rocha Paralimpíada de INverno 2026 Jogos de Milão-Cortina Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Governo do DF sanciona lei para socorrer BRB com imóveis públicos
ter, 10/03/2026 - 17:10
Brasília (DF), 25/06/2025 - Sessão da Câmara dos deputados que votou O projeto de decreto legislativo susta o novo decreto do governo sobre aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
ter, 10/03/2026 - 17:03
Araguatins (TO), 10/03/2026 - Mulheres Sem Terra realizam mobilização pela Reforma Agrária e contra as violências pelo Brasil. Foto: MST/Divulgação
Geral Contra violência e por reforma agrária, mulheres do MST ocupam terras
ter, 10/03/2026 - 16:44
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos PF abre inquérito sobre vídeos que incitam ódio a mulheres no TikTok
ter, 10/03/2026 - 16:23
Brasília, 09/03/2026 Declaração a imprensa, durante encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Lula cancela ida ao Chile e chanceler representará Brasil em posse
ter, 10/03/2026 - 16:19
People hold placards with images of Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei during a gathering to support him, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 9, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Internacional Resistência do Irã pressiona Estados Unidos a encerrarem guerra
ter, 10/03/2026 - 16:11
Ver mais seta para baixo