Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino

Vingadoras abrem o placar, mas cedem a virada e seguem sem ganhar

O Cruzeiro levou a melhor sobre o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste sábado (14), as Cabulosas venceram o arquirrival por 3 a 1, de virada, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela terceira rodada da competição.

O clássico mineiro foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Atual vice-campeã, a Raposa foi aos mesmos sete pontos de Santos e Flamengo, ficando provisoriamente na quarta posição pelo saldo e número de gols.

As Vingadoras, que retornam à Série A1 (primeira divisão) após o rebaixamento em 2024, permanecem com um ponto, em 14º, entre 18 clubes, mas podem ser ultrapassadas na sequência desta rodada.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, a etapa final foi movimentada. O Atlético saiu na frente aos oito minutos, com Thalita.

A atacante foi lançada em contra-ataque, aproveitou que a goleira Camila Rodrigues saiu mal da grande área e finalizou rasteiro para o gol vazio.

O Cruzeiro não demorou a empatar. Aos 13, Byanca Brasil cobrou falta com categoria, no ângulo esquerdo da goleira Maike.

Cinco minutos depois, as Vingadoras tiveram a chance do segundo gol, em pênalti cobrado por Anny Marabá, mas Camila Rodrigues defendeu. Na sequência, Byanca Brasil cruzou e a também atacante Ravenna, de cabeça, virou o marcador.

Aos 43, foi a vez das Cabulosas terem uma penalidade a favor e não aproveitarem. A atacante Marília bateu mal, chutando à esquerda da meta. Ela, porém, redimiu-se nos acréscimos ao completar para as redes o desvio de cabeça da zagueira Paloma Maciel, aos 51 minutos, dando números finais ao clássico.

Sereias assumem vice-liderança

Outros quatro jogos movimentaram a terceira rodada na tarde deste sábado. Destaque à vitória do Santos para cima do Mixto, por 3 a 0, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

A atacante Mariana Larroquete, a zagueira Isa Cardoso e a volante Suzane Pires marcaram para as Sereias da Vila, que ocupam a vice-liderança provisória. As Tigresas, com um ponto, estão, por enquanto, em 15º lugar.

As alvinegras ultrapassaram o São Paulo na classificação. As Soberanas foram superadas pela Ferroviária no Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, em Cotia (SP), por 1 a 0.

A atacante Júlia Beatriz assegurou o triunfo das Guerreiras Grenás, que chegaram aos mesmos seis pontos das rivais, mas ficam atrás, provisoriamente na sexta posição, pelo saldo de gols. O Tricolor está um posto à frente do time do interior.

O Juventude, por sua vez, conquistou a primeira vitória neste Brasileirão. As Jaconeras visitaram o lanterna América-MG na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG), e ganharam por 1 a 0, com gol da meia Nicole Marussi nos acréscimos da etapa final.

As gaúchas foram a quatro pontos, em 12º. As mineiras seguem zeradas após três jogos.

No Sesc Campestre, em Porto Alegre, Internacional e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1. A meia Rafa Mineira fez o gol das paulistas e a atacante Sole Jaimes igualou.

Os dois times somam quatro pontos e estão separados pelo saldo de gols. As Gurias Coloradas ocupam, por enquanto, o sétimo lugar, enquanto as Bragantinas aparecem na 10ª colocação.

Clássicos em SP e RJ abrem rodada

A terceira rodada teve início na sexta-feira (13), com mais dois clássicos. Na reedição da Supercopa do Brasil, o Palmeiras voltou a levar a melhor sobre o Corinthians. Na estreia da técnica Emily Lima, as Brabas abriram 2 a 0, mas as Palestrinas reagiram e buscaram a vitória por 3 a 2 na Arena Crefisa Barueri, mantendo a liderança do Brasileirão.

A atacante Jhonson e a meia Duda Sampaio, de falta, marcaram para o Timão no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a lateral Fê Palermo e as atacantes Raíssa Bahia e Tainá Maranhão definiram a virada em Barueri (SP), que levou as alviverdes a nove pontos, mantendo os 100% de aproveitamento. As alvinegras seguem com quatro pontos, em nono.

O Palmeiras ainda se beneficiou do tropeço do Flamengo, que empatou por 1 a 1 com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e perdeu a chance de se igualar ao Verdão.

A atacante Rebeca colocou as Gloriosas à frente e a zagueira Layza Cavalcanti deixou tudo igual. As Rubro-Negras aparecem, neste momento, em terceiro lugar. As rivais chegaram aos quatro pontos, na 11ª posição.

O duelo iniciou com 26 minutos de atraso. Parte da equipe de arbitragem ficou presa no trânsito e não chegou a tempo.

Segundo a súmula da árbitra Deborah Cecilia Correia, a assistente Nayra da Cunha Nunes e a quarta árbitra Jenifer Alves de Freitas tiveram que ser substituídas para o jogo começar e deram lugar a Rodrigo Carvalhaes de Miranda e Beatriz Geraldini de Souza, respectivamente.