Djokovic e Alcaraz sofrem mas avançam à próxima fase em Indian Wells

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz tiveram que trabalhar duro antes de chegar à quarta rodada de Indian Wells na segunda-feira (10), mas a atual campeã feminina Mirra Andreeva caiu e deixou suas frustrações transbordarem em quadra.

Djokovic, terceiro cabeça de chave, superou um revés no segundo set para derrotar o norte-americano Aleksandar Kovacevic por 6/4, 1/6 e 6/4 e chegar às oitavas de final pela primeira vez desde 2017, marcando um confronto com o atual campeão Jack Draper, que passou por Francisco Cerundolo por 6/1 e 7/5.

O 24 vezes campeão de Grand Slam, que conquistou um recorde de cinco títulos no evento do deserto californiano, disse que está lidando com um problema no antebraço nas últimas duas semanas.

"É um pouco estranho: quanto mais eu saco, melhor eu me sinto, mas o problema aparece e desaparece se eu ficar frio", disse Djokovic ao Tennis Channel.

"Se eu não sacar por cinco ou seis minutos, sinto que os dois primeiros saques do game são um pouco dolorosos. Estou trabalhando para superar isso. Não é algo que eu nunca tenha enfrentado antes."

"Estou tentando administrar meu corpo e meu estado mental diariamente para que eu possa estar no auge o máximo possível em um determinado dia... Não vai ficar mais fácil... Draper é o próximo e está jogando em alto nível novamente, mas eu adoro o desafio", completou.

O britânico Draper, que está disputando seu segundo evento depois de uma lesão no braço, está em ótima forma e passou fácil pelo primeiro set antes de enfrentar um duro desafio de seu adversário argentino no segundo.

Alcaraz também foi testado por Arthur Rinderknech e enfrentou a ameaça da primeira derrota do ano depois de perder o primeiro set e seu saque no início do segundo, mas o número um do mundo se recuperou e venceu por 6/7(6), 6/3 e 6/2.

O próximo adversário do bicampeão é Casper Ruud, que derrotou o primo de Rinderknech, Valentin Vacherot, por 3/6, 6/3 e 6/4.

Katerina Siniakova causou a maior surpresa do dia na chave feminina ao derrotar Andreeva por 4/6, 7/6(5) e 6/3, fazendo com que a atual campeã jogasse a raquete em direção à sua cadeira e saísse da quadra depois de gritar com uma parte da torcida.

"Eu estava passando por muitas emoções depois da derrota", disse Andreeva, que também quebrou uma raquete antes.

"Mas é claro que não estou muito orgulhosa de como lidei com isso... Essas são as coisas que eu realmente preciso trabalhar em breve. Não no futuro, mas sempre que tiver a chance."

Reportagem em parceria com Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru (Índia)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.