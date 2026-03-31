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Em busca do bi, Calderano vence estreia na Copa do Mundo de Macau

Brasileiro faz jogo decisivo às 9h desta quarta contra sueco Karlsson
Agência Brasil
Publicado em 31/03/2026 - 19:22
Rio de Janeiro
São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT
© Foto: Divulgação/WTT

De olho no bicampeonato consecutivo, o brasileiro Hugo Calderano estreou com vitória acachapante na Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau (China), nesta terça-feira (31), segundo dia de competições. Atual número 3 do mundo, o carioca precisou de 17 minutos para derrotar o tcheco Lumomir Jancarik (41º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 11/4, 11/5 e 11/2) no primeiro jogo do Grupo 3.

Cabeça de chave, Calderano fará partida decisiva nesta quarta (1º) contra o sueco Kristian Karlsson (38º), a partir das 9h (horário de Brasília). O adversário estreou na segunda (30), também com vitória sobre Jancarik. Quem ganhar o segundo duelo da chave avança direto às oitavas de final.

A disputa da chave de simples reúne 48 atletas (em cada gênero), divididos em 16 grupos de três. Calderano está entre os favoritos ao título masculino, assim como o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin; o vice-líder do ranking, o sueco Truls Moregard; o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o francês Felix Lebrun (6º).  

Na primeira fase do torneio, todos jogam entre si na mesma chave, em partidas definidas em melhor de cinco sets. Os primeiros colocados em cada grupo - total de 16 classificados – irão ao mata-mata (oitavas, quartas, semifinais e final). A partir das oitavas, os duelos serão em melhor de sete parciais.

Em abril do ano passado, Calderano faturou o título inédito da Copa do Mundo de Macau, tornando-se o primeiro mesatenista das Américas a conseguir a façanha. Na ocasião ele superou os principais cabeças de chave do torneio, até então vencido apenas por asiáticos e europeus.

Bruna Takahashi - tênis de mesa
Após estreia fácil, a paulista Bruna Takahashi enfrenta a romena Bernadette Szocs por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Macau  - Reprodução Twitter/CBTM

Bruna Takahashi compete nesta quarta

A paulista Bruna Takahashi (21ª no ranking) encara a romena Bernadette Szocs (25ª) a partir das 10h45 desta quarta (1º), no segundo jogo da disputa de simples feminina. A brasileira busca o segundo triunfo seguido na fase de grupos para chegar à fase eliminatória. Takahashi chega ao confrontos após vitória fácil na estreia: em 15 minutos ela superou a argelina Tania Morice (113ª) por 3 sets a 0 (11/4, 11/6 e 11/7).

Na edição passada, Takahashi protagonizou a melhor campanha de uma atleta brasileira na Copa de Macau. Ela parou nas quartas de final, após revés para a chinesa Chen Xingtong, atual número 3 do mundo.

Programação

quarta (1º) - últimos jogos da fase de grupos; 

quinta (2) - oitavas de final;

sexta (3) - quartas de final;

sábado (4) - semifinal;

domingo (5) - final.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano Copa do Mundo Macau bicampeonato tênis de mesa Bruna Takahashi titulo
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