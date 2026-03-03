logo ebc
Feira de Intercâmbio, em SP, conta com programa de bolsas para atletas

Evento apresenta oportunidades de estudo e trabalho no exterior
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 14:19
São Paulo
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô por equipe - Brasil enfrenta conquista a medalha de bronze. - Foto: Miriam Jeske/COB
© Miriam Jeske/COB/Direitos Reservados

A cidade de São Paulo receberá, neste sábado (7), na região da Paulista, um evento gratuito que destaca oportunidades de intercâmbio para mais de dez países. Um programa de bolsas para jovens esportistas de alto nível é o principal destaque da Feira Intercâmbio Experience.

As bolsas são destinadas para estudantes do ensino médio, entre 14 e 17 anos, que buscam formas de conciliar as competições com os estudos. O programa concede um ano acadêmico nos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal.

Os esportes disponíveis incluem futebol, basquete, vôlei, beisebol, natação e tênis. Os inscritos devem possuir boas notas escolares, nível intermediário de inglês e comprovação da prática esportiva através de vídeos e fotos. As bolsas para futebol são exclusivas para Espanha e Portugal.

O processo de seleção envolve teste de dominância do inglês, entrevista online com treinadores e preenchimento de uma ficha de inscrição. É também necessário pagar uma taxa de aplicação, porém, durante a feira, a taxa não será cobrada. A devolutiva será feita em até 30 dias.

Para a permanência dos estudantes, o programa oferece bolsa esportiva anual entre US$ 20 mil e US$ 50 mil, residência no campus da escola selecionada e alimentação. O projeto não inclui despesas pessoais, como passaporte, passagem aérea, visto, assistência médica, material escolar e uniforme.

Programação da feira

A feira reunirá mais de 50 expositores que têm oportunidades de intercâmbio e consultorias especializadas para países como Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Itália e Emirados Árabes Unidos. 

Visitantes podem encontrar oportunidades para Cursos de Idiomas, Programas de Trabalho e Estudo, High School, Intercâmbio Teen, Graduação, Pós-Graduação, Programas Esportivos e experiências acadêmicas de curta duração. Também acontecerão palestras, orientações personalizadas e promoções exclusivas.

Alguns dos destaques da feira são os Programas de Moda em Milão, com vivências e visitas técnicas a grandes marcas do setor. Também há programas específicos para liderança, administração, engenharia e medicina. 

Nos próximos finais de semana do mês, o evento passará por Salvador (BA), e também por Campinas e São José dos Campos, ambas no estado de São Paulo. 

Para participar da feira, é necessário fazer a inscrição no site oficial do evento. Também é possível acompanhar o evento de forma online, através de transmissões ao vivo no YouTube.

O evento acontece no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, localizado na Alameda Santos, 1437, Cerqueira César.

 

Edição:
Valéria Aguiar
São Paulo Feira de intercâmbio Bolsas para atletas Estudo trabalho exterior
