Esportes

"Finalíssima" no Catar corre risco após ataques de EUA e Israel ao Irã

Partida entre Espanha e Argentina ocorreria em 27 de março, em Doha
Suramya Kaushik*
Publicado em 02/03/2026 - 17:53
Bengaluru (Índia)
Vista do estádio Lusail, principal palco da Copa do Mundo do Catar. REUTERS/Ibraheem Al Omari
© REUTERS/Ibraheem Al Omari/Direitos reservados
Reuters

A partida da “Finalíssima” entre Espanha e Argentina em Doha está em dúvida depois que a Associação de Futebol do Catar suspendeu os torneios de futebol por tempo indeterminado, em decorrência dos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã e os mísseis de retaliação disparados contra a Península Arábica.

A disputa entre a Espanha, campeã europeia, e a Argentina, vencedora da Copa América, estava marcada para 27 de março no Estádio Lusail, em Doha, com a possível participação de grandes nomes como Lamine Yamal e Lionel Messi.

“A Associação de Futebol do Catar anuncia o adiamento de todos os torneios, competições e partidas, a partir de hoje e até novo aviso”, disse a entidade em comunicado no domingo (1º).

“As novas datas para a retomada das competições serão anunciadas oportunamente através dos canais oficiais da Associação.”

A decisão final sobre o adiamento do jogo cabe aos organizadores do evento, Uefa e Conmebol, órgãos que regem o futebol na Europa e na América do Sul.

Além do futebol, a Euroliga de Basquete anunciou o cancelamento do torneio classificatório da NextGen EuroLeague em Abu Dhabi, citando preocupações com a segurança dos participantes.

Os países do Oriente Médio estão em alerta máximo desde sábado, quando EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã, com o objetivo de diminuir a capacidade militar do país.

O Irã retaliou atacando alvos norte-americanos na região, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar.

