Flamengo atropela Madureira e disputa final do Carioca com Fluminense

Rubro-Negro goleia por 8 a 0 com quatro gols de Pedro
Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 23:21
Rio de Janeiro
Jogando em ritmo de treino, o Flamengo goleou o Madureira pelo placar de 8 a 0, na noite desta segunda-feira (2) no estádio do Maracanã, e se classificou para a decisão do Campeonato Carioca, onde medirá forças com o Fluminense na grande decisão da competição no próximo domingo (8), a partir das 18h (horário de Brasília).

Mesmo com a vantagem de três gols construía na partida de ida, o Rubro-Negro da Gávea iniciou a partida de volta das semifinais do Carioca em ritmo acelerado e não demorou a abrir o placar. Logo aos quatro minutos Lucas Paquetá marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O meio-campista voltou a superar o goleiro Neguete quando acertou um chute colocado aos 23 minutos.

Dez minutos depois a vantagem do Flamengo aumentou graças a um gol contra do zagueiro Jean após cruzamento de Cebolinha. O time da Gávea continuou acelerado na partida e chegou ao quarto aos 45 minutos, com o centroavante Pedro.

Após o intervalo Pedro voltou a dar provas de que pode assumir a posição de atacante de referência titular do Flamengo. Aos dois minutos o camisa nove da Gávea bateu de voleio após cruzamento de Emerson Royal. Um minuto depois Evertton Araújo recuperou a bola na entrada da área do Madureira e rolou para Pedro, que bateu colocado para marcar o seu terceiro na partida.

Aos 24 Pedro aproveitou uma sobra de bola dentro da área para marcar o sétimo do Flamengo, e o seu quarto no confronto. Já aos 42, Samuel Lino deu números finais ao marcador.

Edição:
Fábio Lisboa
