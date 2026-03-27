Flamengo derrota Juventude por 3 a 1 no Brasileiro Feminino

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Flamengo derrotou o Juventude pelo placar de 3 a 1, na noite desta quinta-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o triunfo fora de casa, as Meninas da Gávea alcançaram os onze pontos, ocupando a terceira colocação da classificação. Já a equipe do Rio Grande do Sul ocupa a 14ª colocação com apenas quatro pontos.

O Flamengo venceu graças a gols da artilheira Cristiane e da meio-campista Laysa Costa (dois). Já a volante Bell Silva descontou para o Juventude.

Também nesta quinta o Cruzeiro derrotou o Fluminense por 3 a 2 na Arena do Jacaré, em sete Lagoas, para assumir a vice-liderança da classificação com onze pontos. Já as Guerreiras do Fluzão ocupam a quarta posição com oito pontos após o revés fora de casa.