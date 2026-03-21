Flamengo e Cruzeiro empatam na abertura da 4ª rodada do BR Feminino

Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate de 1 a 1, na noite desta sexta-feira (20) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, na partida que marcou a abertura da 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

FIM DE JOGO! TUDO IGUAL!



Flamengo e Cruzeiro empatam em 1 a 1. Marília e Mariana Fernandes marcaram os gols da partida.#BrasileirãoFeminino pic.twitter.com/dqrzJ4abI6 — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) March 21, 2026

Com a igualdade no marcador as duas equipes perderam a oportunidade de tomarem a liderança da classificação das mãos do Palmeiras, que, com nove pontos, ainda entrará em ação no próximo domingo (22) diante do Vitória. Agora as Cabulosas ocupam a vice-liderança com oito pontos, mesma pontuação das Meninas da Gávea, que aparecem na terceira posição.

Após um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro inaugurou o marcador aos 19 minutos da etapa final. Marília recebeu passe na área de Gaby Soares e teve apenas o trabalho de bater na saída da goleira Vivi Holzel. Porém, o Flamengo conseguiu chegar à igualdade aos 38 minutos, com a meio-campista Mariana Fernandes aproveitando bola que sobrou após confusão na área.