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Flamengo e Cruzeiro empatam na abertura da 4ª rodada do BR Feminino

Equipes perdem oportunidade de assumir a liderança da competição
Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 23:47
Rio de Janeiro
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© Paula Reis/Flamengo/Direitos reservados

Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate de 1 a 1, na noite desta sexta-feira (20) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, na partida que marcou a abertura da 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com a igualdade no marcador as duas equipes perderam a oportunidade de tomarem a liderança da classificação das mãos do Palmeiras, que, com nove pontos, ainda entrará em ação no próximo domingo (22) diante do Vitória. Agora as Cabulosas ocupam a vice-liderança com oito pontos, mesma pontuação das Meninas da Gávea, que aparecem na terceira posição.

Após um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro inaugurou o marcador aos 19 minutos da etapa final. Marília recebeu passe na área de Gaby Soares e teve apenas o trabalho de bater na saída da goleira Vivi Holzel. Porém, o Flamengo conseguiu chegar à igualdade aos 38 minutos, com a meio-campista Mariana Fernandes aproveitando bola que sobrou após confusão na área.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino brasileiro feminino flamengo Cruzeiro
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