Flamengo vence Cruzeiro com gols de Pedro e Carrascal

Resultado deixa Rubro-Negro na 4ª posição do Brasileiro
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 00:04
Rio de Janeiro
© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

Na primeira partida sob o comando do técnico Leonardo Jardim pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Cruzeiro pelo placar de 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A Rádio Nacional transmitiu a partida ao vivo.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos sete pontos, assumindo a quarta posição da classificação. Já a Raposa, que ainda não venceu na atual edição da competição, ocupa a vice-lanterna com apenas dois pontos conquistados em cinco jogos.

Acelerado nos primeiros movimentos do confronto, a equipe da Gávea precisou de apenas quatro minutos para abrir o marcador. O jovem colombiano Néiser Villarreal errou no recuo e a bola sobrou para Pedro, que se livrou da marcação de dois adversários antes de bater colocado para superar o goleiro Cássio.

Apesar da desvantagem no marcador, o Cruzeiro pouco conseguiu criar diante da defesa do Flamengo até o intervalo. A Raposa só conseguiu melhorar mesmo na etapa final, após o técnico Tite realizar mudanças que deixaram a equipe mineira mais ofensiva.

Mas as mudanças também deram ao Flamengo mais oportunidades de contra-atacar. E foi desta forma que a equipe da Gávea deu números finais ao marcador. Já nos acréscimos, Samuel Lino acertou lançamento em profundidade para o colombiano Carrascal, que com extrema liberdade, bateu por cobertura para colocar a bola no fundo do gol.

Outros resultados:

Mirassol 2 x 2 Santos
Atlético-MG 1 x 0 Internacional
Bahia 1 x 1 Vitória
Corinthians 0 x 2 Coritiba

