Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e fatura tricampeonato carioca

O Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense por 5 a 4 na cobrança de pênaltis e conquistou pela terceira vez consecutiva o título do Campeonato Carioca, na noite deste domingo (8), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã). Após empate em 0 a 0 nos 90 minutos, brilhou a estrela do goleiro argentino Augustín Rossi, que defendeu as cobranças de Guga (a terceira penalidade) e Otávio (a quinta nas cobranças alternadas). A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

A conquista do 40º troféu do Cariocão na história do clube é a primeira do recém-contratado técnico português Leonardo Jardim, que estreou hoje no comando do time, após demissão de Filipe Luís na última terça-feira (3). O Rubro-Negro segue como o maior campeão do Cariocão, seguido por Fluminense (33 títulos) e Vasco (24). Além da taça, o Flamengo recebeu premiação de R$ 10 milhões. Já o Tricolor foi contemplado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) com R$ 5 milhões.

No primeiro tempo sobrou cautela em campo. Ambos os times marcaram bem, mas pouco criaram ofensivamente. Foram raras as finalizações: Aos 16 minutos, Pedro teve a primeira chance de abrir o placar para o Flamengo, mas chutou fraco e goleiro Fábio defendeu. Dois minutos depois, foi a vez do Tricolor: Lucho Acosta rolou para Senra que arriscou de dentro da área, mas a bola desviou no lateral rubro-negro Varela e saiu. O jogo seguiu morno. Aos 45 minutos, Léo Pereira quase marcou o primeiro gol de cobertura do Fla ao cabecear, mas o goleiro Fábio andou para trás e conseguiu defender em cima da linha.

Depois do intervalo não faltou emoção. Logo aos três minutos, o Tricolor quase abre o placar com Lucho Acosta: o meio-campista chegou a tabelar com Hércules antes de chutar de canhota. Atento, Rossi espalmou e evitou o gol tricolor. Mas o time das Laranjeiras seguiu pressionando. Aos 11 minutos, dentro da grande área, Serna desferiu um bola venenosa, que passou por fora, rente à trave esquerda. A melhor chance do Flamengo só surgiu aos 32 minutos, com cruzamento de Alex Sandro para Arrascaeta cabecear dentro da área, mas a bola foi para fora por cima do travessão. Três minutos depois, Plata cruzou para dentro da área, a bola bateu em Léo Ortiz e no bate-rebate sobrou nos pés de Léo Pereira. O zagueiro chutou fraco, e a bola passou rente à trave direita do goleiro Fábio.

Penalidades

O volante Jorginho converteu a primeira cobrança do Flamengo e, na sequência, Ganso também marcou para o Flu. Depois Luiz Araújo desperdiçou, cobrando no meio e facilitando a defesa do goleiro Fábio. Na sequência, Savarino chutou certeiro no ângulo esquerdo do gol de Rossi, sem chances para o argentino defender. O Flamengo perdia por 2 a 1, quando Everton Cebolinha marcou o terceiro do Rubro-Negro. Em seguida, Guga chutou à meia altura e o goleiro Rossi agarrou, deixando tudo igual no placar (2 a 2).

Na quarta cobrança, Léo Pereira converteu para o Fla e Guilherme Arana para o Flu. Na sequência, Lucas Paquetá acertou a quarta penalidade para o Rubro-Negro, e John Kennedy chutou bem e manteve o empate. A definição do título carioca saiu na primeira cobrança alternada: o zagueiro Léo Ortiz acertou o fundo da rede e, em seguida, o goleiro Rossi saiu como herói da final ao defender a cobrança do volante tricolor Otávio.