Esportes
Fortaleza e Ceará ficam no empate na primeira partida da final
Leão do Pici sai na frente, mas Vozão empata no final do jogo
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 02/03/2026 - 07:02
São Paulo
Versão em áudio
Fortaleza e Ceará ficaram no 1 a 1 na tarde desse domingo (1°), no Estádio Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense, em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil.
Os dois gols do clássico foram marcados quase no final do jogo. Aos 41 minutos do segundo tempo, Lucas Emanoel abriu para o Fortaleza. Só que, nos acréscimos, aos 46, Lucca empatou.
Com esse resultado, o vencedor da partida de volta (no dia 8, próximo domingo) será campeão do Estadual. Novo empate leva a decisão do título aos pênaltis.
No histórico, o Leão do Pici busca voltar a conquistar o estadual depois de três anos. O Vozão quer o tricampeonato e abrir vantagem sobre o rival no ranking de títulos estaduais. O Ceará soma 47. E o Fortaleza, 46.
Mais notícias
Educação Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
seg, 02/03/2026 - 11:10
Meio Ambiente COP30: mapas do caminho serão concluídos até novembro
seg, 02/03/2026 - 10:57
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 02/03/2026 - 10:20
Educação Resultado da segunda chamada do Prouni já está disponível
seg, 02/03/2026 - 10:18
Internacional Hezbollah no Líbano volta à guerra e conflito escala no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 10:05
Geral Estiagem: quinze cidades têm situação de emergência decretada
seg, 02/03/2026 - 09:47