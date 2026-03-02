logo ebc
Fortaleza e Ceará ficam no empate na primeira partida da final

Leão do Pici sai na frente, mas Vozão empata no final do jogo
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 02/03/2026 - 07:02
São Paulo
02/03/2026 - Fortaleza e Ceará empatam pela primeiro jogo da final do Cearense. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC
© Mateus Lotif / Fortaleza EC

Fortaleza e Ceará ficaram no 1 a 1 na tarde desse domingo (1°), no Estádio Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense, em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Os dois gols do clássico foram marcados quase no final do jogo. Aos 41 minutos do segundo tempo, Lucas Emanoel abriu para o Fortaleza. Só que, nos acréscimos, aos 46, Lucca empatou.

Com esse resultado, o vencedor da partida de volta (no dia 8, próximo domingo) será campeão do Estadual. Novo empate leva a decisão do título aos pênaltis.

No histórico, o Leão do Pici busca voltar a conquistar o estadual depois de três anos. O Vozão quer o tricampeonato e abrir vantagem sobre o rival no ranking de títulos estaduais. O Ceará soma 47. E o Fortaleza, 46.

Edição:
Graça Adjuto
campeonato cearense final Ceará Fortaleza futebol
