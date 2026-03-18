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Futebol: Gio Garbelini é acusada de ofensa racista em jogo na Espanha

Denúncia contra brasileira do Atlético de Madrid foi citada na súmula
Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 19:09
Rio de Janeiro
Gio Garbelini, Atlético de Madrid
© Reprodução Instagram/RFEF

A brasileira Gio Garbelini, atacante do Atletico de Madrid, foi acusada pela goleira  CD Tenerife, Noelia Ramos, de proferir ofensa racista contra a Fatou Dembele, também do Tenerife, durante o duelo das semifinais da Copa da Rainha, na última terça-feira (18), na Espanha. A denúncia foi relatada pela arbitragem na súmula da partida, que terminou com vitória (1 a 0 ) e classificação do Atlético de Madrid, no Estádio do Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha). A jogadora Gio Garbelini foi vice-campeã da Copa América com a seleção brasileira feminina no ano passado.

De acordo com o documento, o episódio teria ocorrido aos 44 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Fatou Dembele por cometer falta ao empurrar pelas costas outra jogadora do Atletico de Madrid. Segundo a súmula, a goleira Noelia Ramos disse à arbitra que a atacante brasileira se aproximou de Fatou Dembele e a chamou de “negra”. O relatório afirma que o xingamento não foi ouvido por nenhum integrante da equipe de arbitragem, mas diante da denúncia, a equipe acionou o protocolo antirracismo, procedimento padrão, que paralisou a partida por cinco minutos.

súmula - Copa da Rainha - Atlético de Madri x Tenerife - em 17/03/2026
 Foto reprodução/RFEF

Após o fim do jogo, houve princípio de tumulto na saída das jogadoras de ambos os times, quando se dirigiam para o túnel de acesso aos vestiários. Ainda de acordo com a súmula, a arbitragem já estava no vestiário quando foi avisada sobre a confusão pelo delegado de campo do Atlético de Madrid, que relatou gritos e disse que a polícia chegou a ser chamada. O situação se normalizou, segundo o relatório, depois que as jogadoras do Tenerife tiraram Fatou Dembele do local.

Em nota de esclarecimento publicada nas redes sociais, Gio Gaarbelini negou “de forma rotunda e categórica” que tenha dito a palavra 'negra' ou qualquer outro comentário racista ou ofensivo. contra a jogadora do Tenerife.

“O que foi registrado simplesmente não aconteceu. O racismo é algo que rejeito profundamente. Vai contra tudo o que sou e tudo o que eu vivi no esporte”, disse a brasileira. “Ver meu nome associado a uma mentira como essa me dói. E não vou aceitar em silêncio. Confio que a verdade virá à tona e que os fatos serão devidamente esclarecidos”, acrescentou.

nota de esclarecimento - Gio Garbelini - atacante do Atlético de Madrid - denúncia de racismo
 Reprodução Instagram/Gio Garbelini
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Cláudia Soares Rodrigues
Gio Garbelini Atlético de Madrid Denúncia Racismo Súmula Arbitragem Tenerfi Goleira
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