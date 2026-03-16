logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial

Mineiro conquista cinco medalhas na etapa italiana do World Series
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/03/2026 - 21:36
São Paulo
Lignano Sabbiadoro, 15/03/2026 - Multicampeão mundial e paralímpico, mineiro obteve dois ouros, duas pratas e um bronze em quatro dias de provas em do World Series. Desfalcada do nadador, seleção nacional segue na Europa para etapa de Barcelona (Espanha), a partir de quinta-feira (19).. Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial Mineiro conquista cinco medalhas na etapa italiana do World Series. Foto: PH Gandolfi/FINP
© PH Gandolfi/FINP

A seleção brasileira de natação paralímpica está na Europa para dois eventos do World Series, o circuito mundial da modalidade. Neste domingo (15), chegou ao fim a participação na etapa de Lignano Sabbiadoro (Itália). Foram dez medalhas conquistadas, cinco delas por Gabriel Araújo, o Gabrielzinho.

O nadador da classe S2 - a segunda de maior comprometimento físico-motor - obteve dois ouros, duas pratas e um bronze. No último dia, o mineiro de 23 anos ficou com a segunda posição dos 50 metros borboleta. O multicampeão mundial e paralímpico nasceu com focomelia, que impede a formação completa de braços e pernas.

No World Series, como as disputas reúnem diferentes classes, a definição de medalhas se dá por meio de um índice técnico de competição (ITC). Quanto mais próximo o tempo estiver do recorde mundial da categoria que o nadador pertence, maior a pontuação. Se for igual ao recorde, o atleta obtém exatos 1000 pontos. Caso a marca seja quebrada, o ITC do novo recordista será acima de 1000.

Na prova deste domingo, o ITC de Gabrielzinho foi de 908 pontos, após cruzar a piscina em 54s68. O ucraniano Andrii Trusov, da classe S7 (intermediária entre aquelas para nadadores com deficiências físico-motoras), finalizou os 50 metros em 30s42 e alcançou 948 pontos, garantindo o ouro.

Além da prata nos 50m borboleta, Gabrielzinho venceu os 50m costas e os 150m medley, foi prata nos 200m livre e bronze nos 100m livre. As demais medalhas vieram com as paulistas Beatriz Flausino (ouro e bronze), Alessandra Oliveira (dois bronzes) e Mariana Ribeiro (prata). O Brasil foi representado em Lignano Sabbiadoro por sete nadadores.

A próxima etapa do World Series ocorre em Barcelona, de quinta-feira (19) a domingo (22). Dos atletas que estão na Itália, somente Gabrielzinho e o carioca Thomaz Matera, da classe S11 (cego total), retornam ao Brasil. Os demais seguem para a Espanha.

O circuito mundial de natação paralímpica tem nove etapas ao longo da temporada. A italiana foi a segunda do ano - a primeira ocorreu em Gold Coast (Austrália). Depois de Barcelona, as disputas estão agendadas para Paris (França), Berlim (Alemanha), Fuji-Shizuoka (Japão), Guadalajara (México), Lima (Peru) e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

Relacionadas
23.09.25 - Gabriel Araujo - Mundial Paralímpico de Natação - Singapura 2025 - Foto: Marcelo Zambrana/CPB @marcelozambrana
Astro paralímpico, Gabrielzinho enaltece treinador: “Mente pensante”
Gabrielzinho bate recorde mundial na natação na Paralimpíada 2024
Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação
Edição:
Lílian Beraldo
natação paralímpica esportes paralímpicos Gabrielzinho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Wagner Moura poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Cultura Oscar 2026: O Agente Secreto encerra campanha sem prêmios
dom, 15/03/2026 - 23:40
Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Corinthians - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - March 15, 2026 Santos' Neymar in action REUTERS/Thiago Bernardes
Esportes Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa
dom, 15/03/2026 - 21:45
Lignano Sabbiadoro, 15/03/2026 - Multicampeão mundial e paralímpico, mineiro obteve dois ouros, duas pratas e um bronze em quatro dias de provas em do World Series. Desfalcada do nadador, seleção nacional segue na Europa para etapa de Barcelona (Espanha), a partir de quinta-feira (19).. Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial Mineiro conquista cinco medalhas na etapa italiana do World Series. Foto: PH Gandolfi/FINP
Esportes Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial
dom, 15/03/2026 - 21:36
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro
dom, 15/03/2026 - 18:05
Rio de Janeiro (RJ), 15/03/2025 - Pedro Eduardo Farroco e Cássio Barcelos participam do Concurso de sósios de Wagner Moura. Foto: Isabela Vieira/Agência Brasil
Cultura Festa para o Oscar tem concurso de sósias de Wagner Moura no Rio
dom, 15/03/2026 - 17:34
Atacante iraniano Taremi comemora gol marcado nas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo 31/01/2024 REUTERS/Molly Darlington
Esportes Saiba como a crise do Oriente Médio afeta eventos esportivos e atletas
dom, 15/03/2026 - 17:15
Ver mais seta para baixo