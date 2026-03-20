Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson
O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.
Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.
A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.
Lista de convocados
GOLEIROS
Hugo Souza - Corinthians
Bento - Al-Nassr (SAU)
Ederson - Fenerbahçe (TUR)
DEFENSORES
Alex Sandro - Flamengo
Bremer - Juventus (ITA)
Danilo - Flamengo
Douglas Santos - Zenit (RUS)
Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
Ibañez - Al-Ahli (SAU)
Léo Pereira - Flamengo
Marquinhos - PSG (FRA)
Wesley - Roma (ITA)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea (ING)
Casemiro - Manchester United (ING)
Danilo - Botafogo
Fabinho - Al-Ittihad (SAU)
Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)
ATACANTES
Endrick - Lyon (FRA)
Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)
Igor Thiago - Brentford (ING)
João Pedro - Chelsea (ING)
Luiz Henrique - Zenit (RUS)
Matheus Cunha - Manchester United (ING)
Raphinha - Barcelona (ESP)
Rayan - Bournemouth (ING)
Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)