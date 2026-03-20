Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março
Publicado em 20/03/2026 - 16:05
Rio de Janeiro
Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro 01/10/2025 REUTERS/Diego Vara
O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Lista de convocados

GOLEIROS

Hugo Souza - Corinthians

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus (ITA)

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Ibañez - Al-Ahli (SAU)

Léo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG (FRA)

Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al-Ittihad (SAU)

Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

Endrick - Lyon (FRA)

Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)

Igor Thiago - Brentford (ING)

João Pedro - Chelsea (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Matheus Cunha - Manchester United (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rayan - Bournemouth (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Relacionadas
Soccer Football - Brazil coach Carlo Ancelotti Press Conference - CBF Headquarters, Rio de Janeiro, Brazil - March 16, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during press conference REUTERS/Pilar Olivares
Ancelotti investe em estreantes em penúltima convocação antes da Copa
Estádio em Nova Jersey 13/6/2025 REUTERS/Susana Vera
Tensão com segurança na Copa sobe nos EUA com atraso de financiamento
Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage Draw - CONMEBOL Convention Centre, Luque, Paraguay - March 19, 2026 General view of Copa Libertadores groups display during the draw REUTERS/Cesar Olmedo
Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores 2026
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
29/05/2023 - Brasília - Sessão da Segunda Turma do STF. 07/03/2023 Ministro André Mendonça preside a sessão da Segunda Turma do STF. Local: Sala de sessões da Segunda Turma. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça diz que juiz não é estrela e deve assumir responsabilidades
sex, 20/03/2026 - 16:11
Betim (MG), 20/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita às instalações da Regap, no Distrito Industrial Paulo Camilo Sul. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Lula defende criação de reserva estratégica de combustíveis
sex, 20/03/2026 - 16:06
Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro 01/10/2025 REUTERS/Diego Vara
Esportes Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson
sex, 20/03/2026 - 16:05
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF: Moraes vota para que caso Mariana Ferrer tenha repercussão geral
sex, 20/03/2026 - 15:43
São João da Barra (RJ), 28/07/2025 - Inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Leilão de reserva de capacidade contrata 501 MW de termelétricas
sex, 20/03/2026 - 15:35
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 – O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos durante seminário que debate a saída do Brasil do Mapa da Fome, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia “É banditismo”, diz Boulos sobre aumento de diesel nos postos
sex, 20/03/2026 - 15:13
Ver mais seta para baixo