GP da Austrália: Mercedes domina classificação com Russell e Antonelli

Corrida abre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 à 1h deste domngo

George Russell conquistou a pole position neste sábado (7) e seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, completou a primeira fila para o Grande Prêmio da Austrália, com a Mercedes confirmando sua promessa ao dominar a classificação para a etapa que abre a temporada da Fórmula 1.

O britânico Russell percorreu o circuito de Albert Park em um minuto e 18,518 segundos, uma marca que ficou 0,293 segundos à frente do italiano Antonelli, que se recuperou de um grande acidente no último treino livre no início do dia.

Isack Hadjar, da Red Bull, foi o terceiro mais rápido, mas quase oito décimos de segundo mais lento do que a melhor volta de Russell, a primeira pole da Mercedes desde Lewis Hamilton em 2019.

"Foi um ótimo dia, sabíamos que o carro tinha muito potencial", disse Russell. "Ele realmente ganhou vida nesta tarde".

Antonelli teve uma espera nervosa pela confirmação de sua posição depois que seu carro remendado deixou cair ventiladores de refrigeração na pista no início da última sessão de recomendação.

O atual campeão da McLaren, Lando Norris, que se classificou em sexto lugar, passou por cima de um deles, lançando detritos e provocando uma bandeira vermelha.

Charles Leclerc, da Ferrari, alinhará em quarto lugar na corrida de domingo, um à frente de Oscar Piastri, da McLaren, quinto colocado.

O tetracampeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, caiu na primeira sessão de classificação (Q1) sem registrar um tempo de volta, permitindo que seu novo companheiro de equipe Hadjar brilhasse.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.