GP da Austrália: Mercedes domina classificação com Russell e Antonelli
George Russell conquistou a pole position neste sábado (7) e seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, completou a primeira fila para o Grande Prêmio da Austrália, com a Mercedes confirmando sua promessa ao dominar a classificação para a etapa que abre a temporada da Fórmula 1.
O britânico Russell percorreu o circuito de Albert Park em um minuto e 18,518 segundos, uma marca que ficou 0,293 segundos à frente do italiano Antonelli, que se recuperou de um grande acidente no último treino livre no início do dia.
Isack Hadjar, da Red Bull, foi o terceiro mais rápido, mas quase oito décimos de segundo mais lento do que a melhor volta de Russell, a primeira pole da Mercedes desde Lewis Hamilton em 2019.
"Foi um ótimo dia, sabíamos que o carro tinha muito potencial", disse Russell. "Ele realmente ganhou vida nesta tarde".
GEORGE RUSSELL IS ON POLE POSITION IN AUSTRALIA! 🥇— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
WHAT. A. LAP! 👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/RCXFOluHJN
Antonelli teve uma espera nervosa pela confirmação de sua posição depois que seu carro remendado deixou cair ventiladores de refrigeração na pista no início da última sessão de recomendação.
O atual campeão da McLaren, Lando Norris, que se classificou em sexto lugar, passou por cima de um deles, lançando detritos e provocando uma bandeira vermelha.
Charles Leclerc, da Ferrari, alinhará em quarto lugar na corrida de domingo, um à frente de Oscar Piastri, da McLaren, quinto colocado.
O tetracampeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, caiu na primeira sessão de classificação (Q1) sem registrar um tempo de volta, permitindo que seu novo companheiro de equipe Hadjar brilhasse.
