logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Grêmio faz 3 a 0 no Inter e está com uma mão na taça do Gauchão

Tricolor domina completamente o rival e tem grande vantagem na final
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 02/03/2026 - 06:40
São Paulo
Arena do Grêmio
© Arena do Grêmio/Divulgação

O Grêmio abriu grande vantagem na decisão do Gauchão 2026. Nesse domingo (1º), fez 3 a 0 no Internacional, na arena em Porto Alegre. Mesmo antes da expulsão do lateral-esquerdo Bernabei (do Inter), aos 32 minutos de jogo, o time da casa foi sempre melhor.

Enamorado (aos 38 minutos) e Amuzu (aos 45 minutos) marcaram ainda na primeira etapa, e Carlos Vinicius (aos 22 minutos da etapa final) fechou o placar na etapa final.

O resultado do Grenal 450 fez a festa total dos mais de 50 mil tricolores que lotaram a arena do Grêmio em Porto Alegre.

Na partida decisiva, no próximo domingo (8), no Estádio Beira-Rio, o Grêmio volta a ser campeão estadual mesmo perdendo por dois gols de diferença. A repetição do placar a favor do Inter leva a disputa aos pênaltis. E o Colorado, que fez a melhor campanha em toda a competição, só comemora a conquista nos 90 minutos fazendo quatro ou mais gols de diferença.

Relacionadas
01/03/2026 - Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlética na China. Foto: caiobonfims/ Instagram
Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlética na China
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas ao lado de Zverev, brasileiro fatura taça no México. Foto: ZDL/Divulgação
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas
Brasil é campeão sul-americano sub-20 feminino. Com vitória por 2 a 0 sobre Venezuela, equipe levanta taça. Foto: CBF/Divulgação
Brasil é campeão sul-americano sub-20 feminino
Edição:
Graça Adjuto
Gauchão 2026 Grêmio internacional futebol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
seg, 02/03/2026 - 11:10
Brasília (DF), 27/02/2026 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, durante entrevista exclusiva para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: mapas do caminho serão concluídos até novembro
seg, 02/03/2026 - 10:57
Indústrias, fábricas,Obras de construção, edifício sede do SENAI,construção civil
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 02/03/2026 - 10:20
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Resultado da segunda chamada do Prouni já está disponível
seg, 02/03/2026 - 10:18
Projectiles fly in the sky after Iran fired a salvo of ballistic missiles at Israel amid ongoing hostilities between Hezbollah and Israeli forces, as seen from Tyre, southern Lebanon October 1, 2024. Reuters/Aziz Taher/Proibida reprodução
Internacional Hezbollah no Líbano volta à guerra e conflito escala no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 10:05
Manaus (AM), 22/11/2023, Chão rachado devido ao nível baixo do rio Igarapé Tarumã-açu, na maior seca em 121 anos que Manaus vem sofrendo. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Estiagem: quinze cidades têm situação de emergência decretada
seg, 02/03/2026 - 09:47
Ver mais seta para baixo