Guerra no Oriente Médio pode afetar calendário da Fórmula 1

Corridas no Bahrein e Arábia Saudita estão programadas para abril

A Fórmula 1 está acompanhando de perto a situação no Oriente Médio e qualquer decisão sobre as corridas programadas para o Bahrein e a Arábia Saudita no próximo mês será orientada pela segurança, informou a FIA, órgão regulador do esporte.

O presidente-executivo do Grande Prêmio da Austrália, Travis Auld, espera que não haja impacto na abertura da temporada neste fim de semana no Albert Park, em Melbourne, devido a problemas de viagem causados pelo conflito na região do Golfo.

Os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel ao Irã no fim de semana foram seguidos por ataques retaliatórios aos Estados do Golfo, resultando na paralisação de todas as atividades em um dos principais centros de aviação do mundo.

As equipes de Fórmula 1 concluíram recentemente os testes de pré-temporada no Bahrein, no Golfo, e muitos funcionários passariam pelo Catar ou pelos Emirados Árabes Unidos em sua viagem para a Austrália para a corrida de domingo.

"Sem dúvida, os eventos do fim de semana atrapalharam os planos de viagem das equipes e da própria F1", disse Auld à Fox Sports na segunda-feira (2).

"A F1 é especialista em transportar pessoas pelo mundo e, por isso, rapidamente reprogramou os voos. Segundo me informaram, todos já estão com seus voos confirmados e chegarão dentro dos prazos exigidos, portanto não haverá impacto em nossa corrida."

A abertura da temporada será seguida, em março, por corridas na China e no Japão, antes das primeiras corridas do Golfo no calendário da Fórmula 1, no Bahrein e na Arábia Saudita, em abril.

O Catar e Abu Dhabi encerram a temporada em novembro e dezembro.

Mohammed Ben Sulayem, o emiradense que preside a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), disse em comunicado que seus pensamentos estavam com todos os afetados.

"Estamos em contato próximo com nossos clubes membros, promotores do campeonato, equipes e pares no local, enquanto monitoramos os desenvolvimentos com cuidado e responsabilidade", acrescentou.

"A segurança e o bem-estar guiarão nossas decisões enquanto avaliamos os próximos eventos programados para o Campeonato Mundial de Endurance da FIA e o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA."

A Fórmula 1 disse separadamente que estava acompanhando de perto a situação.

Auld disse que a natureza do local do Albert Park tornava improvável que Melbourne pudesse intervir e organizar outra corrida se o conflito significasse que o Barein ou a Arábia Saudita não pudessem sediar suas etapas.

"Obviamente, dedicamos muito tempo à construção deste circuito e, logo após a corrida, desmontamos tudo para que a comunidade possa utilizá-lo", afirmou.

"Eles terão outros planos em andamento, como você pode imaginar, por uma série de razões."

As corridas no Oriente Médio contribuem significativamente para as receitas da Fórmula 1 por meio de taxas de hospedagem que valem muitas dezenas de milhões de dólares, mas Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar também têm laços profundos com o esporte.

O fundo soberano do Bahrein é proprietário da McLaren Racing, enquanto Abu Dhabi controla a empresa de carros esportivos da McLaren. O Catar tem um investimento significativo na Audi, recém-chegada à F1.

A gigante energética saudita Aramco é parceira global do esporte e patrocinadora titular da equipe Aston Martin.

A Fórmula 1 realizou corridas sem espectadores durante a pandemia da covid-19 e também tem uma lista de circuitos que podem ser utilizados em curto prazo, caso seja necessário.

Em 2022, o Grande Prêmio da Arábia Saudita foi realizado apesar dos ataques com foguetes dos houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, a uma instalação petrolífera perto do circuito de rua de Jeddah.

(Reportagem em parceria com Alan Baldwin, em Londres)

