logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Guerra no Oriente Médio pode afetar calendário da Fórmula 1

Corridas no Bahrein e Arábia Saudita estão programadas para abril
Nick Mulvenney*
Publicado em 02/03/2026 - 13:44
Sydney (Austrália)
George Russell, da Mercedes, durante testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Barein 20/02/2026 REUTERS/Hamad I Mohammed
© Reuters/Hamad I Mohammed/proibida reprodução
Reuters

 A Fórmula 1 está acompanhando de perto a situação no Oriente Médio e qualquer decisão sobre as corridas programadas para o Bahrein e a Arábia Saudita no próximo mês será orientada pela segurança, informou a FIA, órgão regulador do esporte.

O presidente-executivo do Grande Prêmio da Austrália, Travis Auld, espera que não haja impacto na abertura da temporada neste fim de semana no Albert Park, em Melbourne, devido a problemas de viagem causados pelo conflito na região do Golfo.

Os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel ao Irã no fim de semana foram seguidos por ataques retaliatórios aos Estados do Golfo, resultando na paralisação de todas as atividades em um dos principais centros de aviação do mundo.

As equipes de Fórmula 1 concluíram recentemente os testes de pré-temporada no Bahrein, no Golfo, e muitos funcionários passariam pelo Catar ou pelos Emirados Árabes Unidos em sua viagem para a Austrália para a corrida de domingo.

"Sem dúvida, os eventos do fim de semana atrapalharam os planos de viagem das equipes e da própria F1", disse Auld à Fox Sports na segunda-feira (2).

"A F1 é especialista em transportar pessoas pelo mundo e, por isso, rapidamente reprogramou os voos. Segundo me informaram, todos já estão com seus voos confirmados e chegarão dentro dos prazos exigidos, portanto não haverá impacto em nossa corrida."

A abertura da temporada será seguida, em março, por corridas na China e no Japão, antes das primeiras corridas do Golfo no calendário da Fórmula 1, no Bahrein e na Arábia Saudita, em abril.

O Catar e Abu Dhabi encerram a temporada em novembro e dezembro.

Mohammed Ben Sulayem, o emiradense que preside a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), disse em comunicado que seus pensamentos estavam com todos os afetados.

"Estamos em contato próximo com nossos clubes membros, promotores do campeonato, equipes e pares no local, enquanto monitoramos os desenvolvimentos com cuidado e responsabilidade", acrescentou.

"A segurança e o bem-estar guiarão nossas decisões enquanto avaliamos os próximos eventos programados para o Campeonato Mundial de Endurance da FIA e o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA."

A Fórmula 1 disse separadamente que estava acompanhando de perto a situação.

Auld disse que a natureza do local do Albert Park tornava improvável que Melbourne pudesse intervir e organizar outra corrida se o conflito significasse que o Barein ou a Arábia Saudita não pudessem sediar suas etapas.

"Obviamente, dedicamos muito tempo à construção deste circuito e, logo após a corrida, desmontamos tudo para que a comunidade possa utilizá-lo", afirmou.

"Eles terão outros planos em andamento, como você pode imaginar, por uma série de razões."

As corridas no Oriente Médio contribuem significativamente para as receitas da Fórmula 1 por meio de taxas de hospedagem que valem muitas dezenas de milhões de dólares, mas Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar também têm laços profundos com o esporte.

O fundo soberano do Bahrein é proprietário da McLaren Racing, enquanto Abu Dhabi controla a empresa de carros esportivos da McLaren. O Catar tem um investimento significativo na Audi, recém-chegada à F1.

A gigante energética saudita Aramco é parceira global do esporte e patrocinadora titular da equipe Aston Martin.

A Fórmula 1 realizou corridas sem espectadores durante a pandemia da covid-19 e também tem uma lista de circuitos que podem ser utilizados em curto prazo, caso seja necessário.

Em 2022, o Grande Prêmio da Arábia Saudita foi realizado apesar dos ataques com foguetes dos houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, a uma instalação petrolífera perto do circuito de rua de Jeddah.

 (Reportagem em parceria com Alan Baldwin, em Londres)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Tetracampeão mundial Max Verstappen 11/02/2026 REUTERS/Hamad I Mohammed
Verstappen diz que novo carro de F1 “não é muito divertido de pilotar”
01/03/2026 - Novorizontino elimina Corinthians e está na final do Paulistão. Tigre confirma vaga na decisão com 1 a 0, gol de Mayk, no Timão. Foto: Juan Rodrigues / Novorizontino
Novorizontino elimina Corinthians e chega à final do Paulistão
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas ao lado de Zverev, brasileiro fatura taça no México. Foto: ZDL/Divulgação
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas
Formula 1 corridas guerra Oriente Médio F1 Bahrein Arábia Saudita Mohammed Ben Sulayem FIA calendário GP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Sistema permite emissão de certificado de conclusão do ensino médio
seg, 02/03/2026 - 14:57
Brasília (DF), 15/01/2026 - Cela na Papudinha parecida com a que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da sede da Polícia Federal. Foto: STF/Reprodução
Justiça Moraes nega prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro
seg, 02/03/2026 - 14:37
A esposa do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 anos, faleceu nesta segunda-feira (2) após ser alvo de um bombardeio em Teerã no final de semana, informou a imprensa iraniana. Foto: IRIB/Divulgação
Internacional Mulher do líder Ali Khamenei está morta, afirma Reuters
seg, 02/03/2026 - 14:12
George Russell, da Mercedes, durante testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Barein 20/02/2026 REUTERS/Hamad I Mohammed
Esportes Guerra no Oriente Médio pode afetar calendário da Fórmula 1
seg, 02/03/2026 - 13:44
02/03/2026 - Última chamada: Inscrições para 850 vagas nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros Fonte: Marinha do Brasil/Divulgação
Geral Voluntárias ingressam no serviço militar inicial feminino
seg, 02/03/2026 - 12:57
Dólar
Economia Dólar sobe e petróleo dispara com ataque militar ao Irã; entenda
seg, 02/03/2026 - 12:54
Ver mais seta para baixo