Gustavo Marques é suspenso por fala machista contra árbitra

Zagueiro do Bragantino também terá que pagar uma multa de R$ 30 mil
Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 21:54
Rio de Janeiro
Gustavo Marques, Bragantino
Ari Ferreira/Red Bull Bragantino/Direitos Reservados

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) puniu o zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, com uma suspensão de 12 jogos (em partidas de competições estaduais) por causa das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz após partida contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista.

Além disso, a corte decidiu, em julgamento realizado na última quarta-feira (4), que o jogador terá que pagar uma multa de R$ 30 mil.

No dia 21 de fevereiro, após derrota do Bragantino para o São Paulo pelo Campeonato Paulista, Gustavo Marques proferiu falas machistas ao questionar e criticar a escalação da árbitra Daiane Muniz para o jogo. “Primeiramente, quero falar da arbitragem porque não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era nosso sonho chegar à semifinal, ou até a final, mas ela acabou com nosso jogo. Acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres”, declarou o zagueiro em entrevista após a partida para uma equipe de reportagem da emissora TNT.

Horas após o ocorrido, em postagem nas redes sociais, o jogador pediu desculpas pelas declarações: “Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia. Isso não justifica minha atitude e peço desculpas a todas mulheres e em especial a Daiane […]. Espero sair desse episódio uma pessoa melhor. Prometo aprender com esse erro”.

A atitude foi prontamente criticada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que afirmou que encaminharia a declaração de Gustavo Marques à Justiça Desportiva: “É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo […]. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça […]. A FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis”.

O Bragantino já havia multado o jogador em 50% do total de seus vencimentos. Além disso, o zagueiro não foi relacionado para o jogo entre Massa Bruta e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe de Bragança Paulista afirmou que “o valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina”.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol machismo gustavo marques Bragantino TJD-SP Daiane Muniz Justiça
