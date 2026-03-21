Esportes
Internacional vence Atlético-MG fora de casa
Gurias Coloradas fazem 1 a 0 com gol de Sorriso
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 21/03/2026 - 17:50
São Paulo
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Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional venceu o Atlético-MG, na Arena Gregorão, em Contagem (MG). Com transmissão ao vivo da TV Brasil, na tarde deste sábado (21), as Gurias Coloradas fizeram 1 a 0. O gol foi da zagueira Sorriso no segundo tempo.
Com esse resultado, o time de Porto Alegre alcançou a segunda vitória e sobe na tabela. O Inter é o quinto colocado com sete pontos. As Vingadoras, como o Atlético-MG é conhecido na modalidade, ainda não venceram no Brasileirão e se aproximam da zona de rebaixamento.
O time é o décimo sexto com apenas um ponto.
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