Internacional vence Atlético-MG fora de casa

Gurias Coloradas fazem 1 a 0 com gol de Sorriso

Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional venceu o Atlético-MG, na Arena Gregorão, em Contagem (MG). Com transmissão ao vivo da TV Brasil, na tarde deste sábado (21), as Gurias Coloradas fizeram 1 a 0. O gol foi da zagueira Sorriso no segundo tempo.

Com esse resultado, o time de Porto Alegre alcançou a segunda vitória e sobe na tabela. O Inter é o quinto colocado com sete pontos. As Vingadoras, como o Atlético-MG é conhecido na modalidade, ainda não venceram no Brasileirão e se aproximam da zona de rebaixamento.

O time é o décimo sexto com apenas um ponto.