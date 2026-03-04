Interrupção de vôos devido à guerra atrasa chegada de tenistas aos EUA

Os tenistas russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev não chegaram a Indian Wells a tempo de participar do evento de exibição na noite de terça-feira (3), depois de terem sido afetados pelas interrupções nas viagens causadas pela guerra no Irã.

EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã no fim de semana e o conflito levou ao fechamento do espaço aéreo e ao cancelamento generalizado de voos em partes do Golfo, afetando um importante centro de trânsito.

O ex-número um do mundo Medvedev, que conquistou o título do Campeonato de Dubai por desistência no sábado (28), estava programado para jogar na Eisenhower Cup, um evento de duplas Tie Break Tens de uma noite ao lado de sua compatriota russa Mirra Andreeva.

A norte-americana Amanda Anisimova havia sido emparelhada com Rublev para o evento na véspera da chave principal do torneio de Indian Wells, no deserto do sul da Califórnia.

Medvedev, duas vezes finalista do torneio e 11º colocado no ranking, e Rublev, 17º colocado, estão programados para jogar suas primeiras partidas de simples na sexta-feira (6).

O ATP Tour informou na quarta-feira (4) que a grande maioria dos jogadores que estavam em Dubai partiram com sucesso em voos selecionados.

