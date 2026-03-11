logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Irã não vai participar da Copa do Mundo, diz ministro dos Esportes

Há duas semanas país sofre ataques aéreos de Israel e Estados Unidos
Rohith Nair*
Publicado em 11/03/2026 - 12:22
Bengaluru (Índia)
Jogadores do Irã antes de partida contra Coreia do Norte 10/6/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
© Majid Asgaripour/Wana via Reuters/proibida a reprodução
Reuters

O Irã não vai participar da Copa do Mundo de 2026 depois que os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o país juntamente com Israel, matando seu líder, o aiatolá Ali Khamenei, disse o ministro dos Esportes, Ahmad Donyamali, nesta quarta-feira (11).

Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã há quase duas semanas, matando o líder supremo da República Islâmica, o que levou a um conflito em toda a região do Golfo.

"Considerando que esse regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo", declarou o ministro à televisão estatal.

A Copa do Mundo com 48 seleções será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

"Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, tais condições para a participação não existem", disse Donyamali.

"Dadas as ações maliciosas que realizaram contra o Irã, nos impuseram duas guerras em oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nossos cidadãos. Portanto, certamente não podemos ter tal presença."

Mais de 1.300 civis iranianos foram mortos desde o início dos ataques aéreos dos EUA e de Israel, em 28 de fevereiro, segundo o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani.

Irã sorteado para jogar em Los Angeles e Seattle

No sorteio realizado em dezembro passado, os iranianos ficaram no mesmo grupo que Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Todas as três partidas pelo Grupo G estão programadas para acontecer nos EUA, duas em Los Angeles e uma em Seattle.

O Irã, que dominou as eliminatórias asiáticas para se classificar para o torneio em março do ano passado, foi a única nação ausente da cúpula de planejamento da Fifa para os participantes da Copa do Mundo, realizada na semana passada em Atlanta.

A Reuters entrou em contato com a Federação Iraniana de Futebol para comentar o assunto, enquanto a Fifa não se manifestou imediatamente sobre uma possível substituição caso o Irã confirme o boicote.

O regulamento da Fifa para a Copa do Mundo estabelece que qualquer seleção que se retirar do torneio com mais de 30 dias antes da primeira partida será multada em pelo menos 250.000 francos suíços (R$ 1,7 milhão) pelo Comitê Disciplinar da Fifa.

"As sanções disciplinares podem incluir a expulsão da associação membro participante em questão de competições subsequentes da Fifa e/ou a substituição da associação membro participante por outra associação membro", diz o regulamento da Fifa.

Infantino diz que presidente Trump saúda seleção do Irã

Mais cedo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse ter se reunido com o presidente dos EUA, Donald Trump, que lhe afirmou saudar a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026.

Trump havia dito anteriormente: "Eu realmente não me importo" se o Irã participa ou não da Copa do Mundo, mas Infantino disse ter tido uma conversa produtiva com o presidente.

"Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", declarou Infantino.

Uma fonte em Teerã familiarizada com o assunto disse que a decisão foi de não participar da Copa do Mundo, e que jogos preparatórios também não seriam possíveis devido à guerra.

(Reportagem em parceria com Parisa Hafezi, em Dubai)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT
Israel e EUA atacam Irã
Bruno Henrique e Cebolinha - Flamengo - Brasileirão 2025
Rádio Nacional transmite nesta quarta jogo entre Flamengo e Cruzeiro
roger machado, são paulo, futebol
Roger Machado é anunciado como novo técnico do São Paulo
seleção do Irã Futebol Copa do Mundo guerra Estados Unidos Ataques Aéreos Israel Ahmad Donyamali
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Saúde Após enchentes, Ubá confirma primeira morte por leptospirose
qua, 11/03/2026 - 12:55
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: vice-presidente da CPICRIME, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS); presidente da CPICRIME, senador Fabiano Contarato (PT-ES); relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Em pronunciamento, à bancada, senador Sergio Moro (União-PR). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política CPI do Crime: fundador da empresa Reag nega vínculo com PCC
qua, 11/03/2026 - 12:47
Jogadores do Irã antes de partida contra Coreia do Norte 10/6/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Esportes Irã não vai participar da Copa do Mundo, diz ministro dos Esportes
qua, 11/03/2026 - 12:22
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Justiça Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
qua, 11/03/2026 - 12:10
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: vice-presidente da CPICRIME, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS); presidente da CPICRIME, senador Fabiano Contarato (PT-ES); relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Em pronunciamento, à bancada, senador Sergio Moro (União-PR). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política CPI do Crime mira braço do PCC na Faria Lima e “A Turma” do Master
qua, 11/03/2026 - 11:58
Instalações da Raízen em Rondonópolis, Mato Grosso: Foto: Photo Art Fotografias/Raízen
Economia Gigante do setor agroenergético, Raízen pede recuperação extrajudicial
qua, 11/03/2026 - 11:05
Ver mais seta para baixo