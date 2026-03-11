Irã não vai participar da Copa do Mundo, diz ministro dos Esportes

Há duas semanas país sofre ataques aéreos de Israel e Estados Unidos

O Irã não vai participar da Copa do Mundo de 2026 depois que os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o país juntamente com Israel, matando seu líder, o aiatolá Ali Khamenei, disse o ministro dos Esportes, Ahmad Donyamali, nesta quarta-feira (11).

Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã há quase duas semanas, matando o líder supremo da República Islâmica, o que levou a um conflito em toda a região do Golfo.

"Considerando que esse regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo", declarou o ministro à televisão estatal.

A Copa do Mundo com 48 seleções será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

"Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, tais condições para a participação não existem", disse Donyamali.

"Dadas as ações maliciosas que realizaram contra o Irã, nos impuseram duas guerras em oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nossos cidadãos. Portanto, certamente não podemos ter tal presença."

Mais de 1.300 civis iranianos foram mortos desde o início dos ataques aéreos dos EUA e de Israel, em 28 de fevereiro, segundo o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani.

Irã sorteado para jogar em Los Angeles e Seattle

No sorteio realizado em dezembro passado, os iranianos ficaram no mesmo grupo que Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Todas as três partidas pelo Grupo G estão programadas para acontecer nos EUA, duas em Los Angeles e uma em Seattle.

O Irã, que dominou as eliminatórias asiáticas para se classificar para o torneio em março do ano passado, foi a única nação ausente da cúpula de planejamento da Fifa para os participantes da Copa do Mundo, realizada na semana passada em Atlanta.

A Reuters entrou em contato com a Federação Iraniana de Futebol para comentar o assunto, enquanto a Fifa não se manifestou imediatamente sobre uma possível substituição caso o Irã confirme o boicote.

O regulamento da Fifa para a Copa do Mundo estabelece que qualquer seleção que se retirar do torneio com mais de 30 dias antes da primeira partida será multada em pelo menos 250.000 francos suíços (R$ 1,7 milhão) pelo Comitê Disciplinar da Fifa.

"As sanções disciplinares podem incluir a expulsão da associação membro participante em questão de competições subsequentes da Fifa e/ou a substituição da associação membro participante por outra associação membro", diz o regulamento da Fifa.

Infantino diz que presidente Trump saúda seleção do Irã

Mais cedo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse ter se reunido com o presidente dos EUA, Donald Trump, que lhe afirmou saudar a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026.

Trump havia dito anteriormente: "Eu realmente não me importo" se o Irã participa ou não da Copa do Mundo, mas Infantino disse ter tido uma conversa produtiva com o presidente.

"Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", declarou Infantino.

Uma fonte em Teerã familiarizada com o assunto disse que a decisão foi de não participar da Copa do Mundo, e que jogos preparatórios também não seriam possíveis devido à guerra.

(Reportagem em parceria com Parisa Hafezi, em Dubai)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.