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Esportes

Irã segue preparação para Copa, mas não jogará nos EUA, diz dirigente

Seleção treina na Turquia, onde fará dois amistosos nos próximos dias
Nick Mulvenney e Ian Ransom*
Publicado em 19/03/2026 - 12:41
Nova York (EUA)
Sorteio da Copa do Mundo de 2026 5/12/2025 REUTERS/Carlos Barria
© Reuters/Carlos Barria/Proibida reprodução
Reuters

A seleção iraniana continua se preparando para a Copa do Mundo e não tem intenção de se retirar do torneio, mesmo que não viaje para os Estados Unidos, disse o chefe de futebol Mehdi Taj na quarta-feira (19).

O Irã foi uma das primeiras nações a se classificar para o Mundial, mas sua participação está em dúvida desde o início do conflito entre a República Islâmica e os Estados Unidos no final de fevereiro.

O torneio vai de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção iraniana está programada para jogar todas as três partidas da primeira fase nos EUA, mas Taj disse na segunda-feira (16) que a Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) estava negociando com a Fifa para que as partidas fossem transferidas para o México.

O Irã jogará contra Nigéria em 27 de março e contra a Costa Rica quatro dias depois, em Antalya, como parte de um torneio para convidados de quatro nações que teve de ser transferido da Jordânia por causa do conflito no Oriente Médio.

"A seleção nacional está realizando treinamento na Turquia, e também jogaremos dois amistosos lá", disse o presidente da FFIRI, Taj, segundo a agência de notícias Fars na quarta-feira (18).

"Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não vamos boicotar a Copa do Mundo."

A Fifa afirmou que estava em contato com a FFIRI, mas gostaria "que todas as equipes participantes competissem de acordo com a programação de jogos anunciada em 6 de dezembro de 2025".

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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