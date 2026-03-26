Itália vence e continua viva na luta por vaga para a Copa do Mundo
O sonho da Itália de retornar à Copa do Mundo continua vivo. Jogando nesta quinta-feira (26) em Bérgamo, a Squadra Azzurra derrotou a Irlanda do Norte pelo placar de 2 a 0 na repescagem das Eliminatórias da Europa.
⏱️ 𝐑𝐈𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄#ItaliaIrlandaDelNord 2️⃣-0️⃣— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 26, 2026
Após este resultado, os italianos medem forças com a Bósnia, que, também nesta quinta, superou o País de Gales na disputa de pênaltis. Quem avançar nesse confronto garante uma vaga na próxima edição de um mundial de seleções masculinas, que será disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos.
O triunfo da Itália foi construído com gols do volante Tonali e do atacante Moise Kean. Caso confirme a classificação, a Squadra Azzurra voltará a disputar uma Copa do Mundo após ficar ausente das edições de 2018 e de 2022.