João Fonseca avança para oitavas do Masters 1000 de Indian Wells

Carioca de 18 anos enfrenta Jannik Sinner na próxima fase
Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 10:59
Rio de Janeiro
© Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Direitos Reservados

O brasileiro João Fonseca avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos). O tenista carioca de 18 anos de idade avançou na competição após superar o norte-americano Tommy Paul por 2 sets a 0 (parciais de 6-2 e 6-3) na madrugada desta segunda-feira (9).


Na próxima etapa da competição Fonseca terá um grande desafio, ele enfrentará o atual número dois do mundo, o italiano Jannik Sinner. A partida será realizada na próxima terça-feira (10).

O tenista carioca vive um ano de 2026 especial. seu grande feito até aqui foi a conquista, no final de fevereiro, do torneio de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo.

Edição:
Fábio Lisboa
