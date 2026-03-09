João Fonseca avança para oitavas do Masters 1000 de Indian Wells

Carioca de 18 anos enfrenta Jannik Sinner na próxima fase

O brasileiro João Fonseca avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos). O tenista carioca de 18 anos de idade avançou na competição após superar o norte-americano Tommy Paul por 2 sets a 0 (parciais de 6-2 e 6-3) na madrugada desta segunda-feira (9).

That was some performance 👀



Joao Fonseca topples No. 23 seed Paul 6-2 6-3 for his first fourth-round showing at an ATP Masters 1000 event! Next up: Sinner#TennisParadise pic.twitter.com/Q1OwbrrOQP — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2026



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na próxima etapa da competição Fonseca terá um grande desafio, ele enfrentará o atual número dois do mundo, o italiano Jannik Sinner. A partida será realizada na próxima terça-feira (10).

O tenista carioca vive um ano de 2026 especial. seu grande feito até aqui foi a conquista, no final de fevereiro, do torneio de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo.