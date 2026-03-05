logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

João Fonseca estreia bem e terá Kashanov pela frente em Indian Wells

Tenista carioca volta a competir na sexta-feira contra russo ex-top 10
Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 13:46
Rio de Janeiro
João Fonseca supera belga na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, em 05/03/2026
© Reprodução X / BNP Paribas Open

Único brasileiro remanescente na chave de simples do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), o carioca João Fonseca, atual número 35 do mundo, terá pela frente na segunda rodada o russo Karen Kashanov, ex-top 10 do ranking na sexta-feira (6). Após um difícil início de temporada, devido a dores na região lombar, João estreou em grande forma em Indian Wells. Na madrugada quinta (5), ele despachou o despachou o belga Raphael Collignon (77º ) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4.

Satisfeito com o desempenho na primeira rodada, João era só sorrisos ao final da partida, concluída em 1h43min.

“É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo”, disse o jovem tenista em entrevista ao site ATPTour.  “Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje”.

No início do ano, João caiu nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia o bicampeonato consecutivo. Depois, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 Rio Open, mas saiu com o título de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo.

Na sexta-feira (6), o tenista carioca fará o segundo duelo da carreira contra Kachanov, atual 16º do mundo. No ano passado, o russo superou João por 2 sets a 1 na segunda rodada do Master 1000 de Paris.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bia Haddad se despede de Indian Wells

A paulista Beatriz Hadda Maia (67ª no ranking) deu adeus ao torneio de simples, com derrota – a sétima na temporada -  na estreia para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5) e 1/6, em duelo que levou 2h15min.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski - Aberto da Austrália 2026
A parceria da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski enfrenta na primeira rodada a dupla da chinesa Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri - Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

Dupla de Luisa Stefani estreia sexta

Recém campeã no WTA 1000 de Dubai, a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski disputa a primeira rodada de Indian Wells às 16h (horário de Brasília) desta sexta (6). Cabeça de chave 2, a dupla enfretará a parceria da chinesa As Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri.

* Matéria atualizada às 18h32 para correção do sobrenome do russo Karen  Kashanov no título.

Relacionadas
joão fonseca, marcelo melo, rio open
João Fonseca e Marcelo Melo garantem título de duplas do Rio Open
stefani, wta 1000 dubai, tênis
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam WTA 1000 de Dubai
presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, CBAt, Wlamir Motta Campos
Presidente da CBAt crê em recorde de pódio no atletismo em Los Angeles
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca Masters 1000 de Indian Wells chave de simples estreia Bia Haddad duplas Luisa Stefani
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Internacional Energia é restabelecida em Cuba após 16 horas de blecaute
qui, 05/03/2026 - 20:10
Dólar
Economia Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio
qui, 05/03/2026 - 20:05
São Paulo (SP), 05/03/2026 - O Instituto Cidades Sustentáveis e a Ipsos-Ipec lançaram os resultados da Pesquisa Viver nas Cidades: Mulheres 2026. Foto: Rede Nossa São Paulo/Divulgação
Direitos Humanos Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
qui, 05/03/2026 - 19:51
Brazlândia (DF) - Em setembro, diversas cidades do país promovem a festa do morango. Com tecnologia, agricultores conseguem colher a fruta o ano todo (Valter Campanato/Agência Brasil)
Geral Canal Gov destaca agricultura familiar no novo programa Campo da Gente
qui, 05/03/2026 - 19:23
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
qui, 05/03/2026 - 19:13
Brasília (DF), 05/03/2026 - 15ª conferência dos países participantes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Foto: CMS/Divulgação
Meio Ambiente Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
qui, 05/03/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo