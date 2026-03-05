logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

João Fonseca estreia bem e terá Kahachanov pela frente em Indian Wells

Tenista carioca volta a competir na sexta-feira contra russo ex-top 10
Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 13:46
Rio de Janeiro
João Fonseca supera belga na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, em 05/03/2026
© Reprodução X / BNP Paribas Open

Único brasileiro remanescente na chave de simples do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), o carioca João Fonseca, atual número 35 do mundo, terá pela frente na segunda rodada o russo Karen Kashanov, ex-top 10 do ranking na sexta-feira (6). Após um difícil início de temporada, devido a dores na região lombar, João estreou em grande forma em Indian Wells. Na madrugada quinta (5), ele despachou o despachou o belga Raphael Collignon (77º ) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4.

Satisfeito com o desempenho na primeira rodada, João era só sorrisos ao final da partida, concluída em 1h43min.

“É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo”, disse o jovem tenista em entrevista ao site ATPTour.  “Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje”.

No início do ano, João caiu nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia o bicampeonato consecutivo. Depois, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 Rio Open, mas saiu com o título de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo.

Na sexta-feira (6), o tenista carioca fará o segundo duelo da carreira contra Kachanov, atual 16º do mundo. No ano passado, o russo superou João por 2 sets a 1 na segunda rodada do Master 1000 de Paris.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bia Haddad se despede de Indian Wells

A paulista Beatriz Hadda Maia (67ª no ranking) deu adeus ao torneio de simples, com derrota – a sétima na temporada -  na estreia para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5) e 1/6, em duelo que levou 2h15min.

Dupla de Luisa Stefani estreia sexta

Recém campeã no WTA 1000 de Dubai, a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski disputa a primeira rodada de Indian Wells às 16h (horário de Brasília) desta sexta (6). Cabeça de chave 2, a dupla enfretará a parceria da chinesa As Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri.

Relacionadas
joão fonseca, marcelo melo, rio open
João Fonseca e Marcelo Melo garantem título de duplas do Rio Open
stefani, wta 1000 dubai, tênis
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam WTA 1000 de Dubai
presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, CBAt, Wlamir Motta Campos
Presidente da CBAt crê em recorde de pódio no atletismo em Los Angeles
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca Masters 1000 de Indian Wells chave de simples Estreia Bia Haddad duplas Luisa Stefani
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
qui, 05/03/2026 - 14:03
João Fonseca supera belga na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, em 05/03/2026
Esportes João Fonseca estreia bem e terá Kahachanov pela frente em Indian Wells
qui, 05/03/2026 - 13:46
Brasília (DF), 05/03/2026 - Mapa da Europa. Foto: Aleksandr Grechanyuk/Divulgação
Internacional Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge
qui, 05/03/2026 - 13:31
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Banco Master/Divulgação
Justiça Defesa de Vorcaro pede ao STF provas objetivas de prisão do banqueiro
qui, 05/03/2026 - 12:36
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde SUS ganha neste mês teleatendimento para mulheres expostas à violência
qui, 05/03/2026 - 12:31
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF tem maioria para negar novamente prisão domiciliar de Bolsonaro 
qui, 05/03/2026 - 12:11
Ver mais seta para baixo