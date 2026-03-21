João Fonseca luta, mas é superado pelo espanhol Carlos Alcaraz

Número 1 do mundo triunfou por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4)

O brasileiro João Fonseca lutou, mas não conseguiu superar o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami, na Flórida (Estados Unidos). Em partida disputada na noite desta sexta-feira (20), o carioca de 19 anos de idade foi derrotado pelo atual número 1 do mundo por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4).

He can't HEAR you 👂 @carlosalcaraz comes out on top in his first-ever tour meeting against Fonseca! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/2kvvGA22li — ATP Tour (@atptour) March 21, 2026

Número 39 do mundo, João Fonseca estreou na competição com uma vitória sobre o húngaro Fabián Marozsan (46º no ranking) por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 6/2).

Já o atual número 1 do mundo Carlos Alcaraz ainda aguarda para saber qual será o seu adversário na próxima rodada do o Masters 1000 de Miami. Ele será definido no confronto entre o argentino Camilo Ugo Carabelli e o americano Sebastian Korda.