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João Fonseca luta, mas é superado pelo espanhol Carlos Alcaraz

Número 1 do mundo triunfou por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4)
Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 23:17
Rio de Janeiro
joão fonseca, tênis
© Geoff Burke-Imagn Images/Direitos Reservados

O brasileiro João Fonseca lutou, mas não conseguiu superar o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami, na Flórida (Estados Unidos). Em partida disputada na noite desta sexta-feira (20), o carioca de 19 anos de idade foi derrotado pelo atual número 1 do mundo por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4).

Número 39 do mundo, João Fonseca estreou na competição com uma vitória sobre o húngaro Fabián Marozsan (46º no ranking) por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 6/2).

Já o atual número 1 do mundo Carlos Alcaraz ainda aguarda para saber qual será o seu adversário na próxima rodada do o Masters 1000 de Miami. Ele será definido no confronto entre o argentino Camilo Ugo Carabelli e o americano Sebastian Korda.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis João Fonseca Carlos Alcaraz Masters 1000 de Miami ATP
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