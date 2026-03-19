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João Fonseca vence estreia em Miami e terá Alcaraz na 2ª rodada

Número 39 no ranking, carioca encara número 1 na noite desta sexta
Agência Brasil
Publicado em 19/03/2026 - 20:02
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João Fonseca vence estreia contra húngaro Marozsan no Masters 1000 de Miami, em 19/03/2026
© Reprodução X / ATP Tour

O tenista brasileiro João Fonseca despachou o húngaro Fabián Marozsan na estreia do Masters 1000 de Miami, na Flórida (Estados Unidos) na noite desta quinta-feira. Número 39 do mundo, o carioca de 19 anos ganhou de Marozsan (46º no ranking) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.  A vitória foi em clima de revanche: há menos de um ano, o húngaro eliminou Fonseca na rodada de abertura do Masters 1000 de Roma.

Na próxima rodada, o brasileiro medirá forças com o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo. Os dois jogaram uma partida de exibição no final do ano passado, com vitória do espanhol, mas o embate em Miami será o primeiro no circuito da ATP. A partida está prevista para a noite desta sexta (20).  Na semana passada, o carioca fez jogo equilibrado contra o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking – perdeu após dois tie-breaks: 7/6 (8-6) e 7/6 (7-4).

“Eu olho com certeza para este tipo de partida, jogar contra os melhores do mundo. Este tipo de partida é muito especial pra mim, jogando contra os melhores do mundo. É uma oportunidade muito boa pra ver meu nível, semana passada joguei contra o Jannik (Sinner) e foi uma experiência incrível, agora jogar contra o número 1 será mais ainda”, analisou Fonseca em entrevista ainda em quadra.

Na partida de hoje (19), Fonseca dominou o primeiro set desde o início: abriu vantagem ao quebrar o o saque do húngaro logo no segundo game e seguiu na dianteira até fechar em 6/4. Na parcial seguinte, Marozsan foi mais agressivo, conseguiu a primeira quebra no quarto game e controlou o jogo até fechar em 6/3. A definição da partida foi para o terceiro e decisivo set. Determinado, Fonseca não deu chances para o húngaro: começou ganhando o primeiro game por 40/0 e, na sequência, quebrou o saque do adversário e em seguida ganhou o terceiro game. Com saque vigoroso e mais confiante, o brasileiro chegou a abrir 3 a 0 de vantagem. O húngaro conseguiu vencer dois games, mas no oitavo sofreu outra quebra, o que adiantou sua derrota por 6/2.

“Fiquei feliz por ter tido uma mentalidade boa no terceiro set, consegui uma quebra logo no começo e isso me ajudou muito. A torcida também me ajudou muito hoje, um jogo mais tenso, e espero que eles apareçam para a próxima partida”, disse o carioca.

Dupla de Stefani estreia nesta sexta (20)

A parceria da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski, campeã este ano do WTA 1000 de Dubai, disputa a primeira rodada de duplas femininas em Miami a partir das 12h (horário de Brasília). As adversárias serão a russa Diana Shnaider e a theca Linda Nosková.

Bia Haddad eliminada na estreia

O início de temporada segue complicado para a paulista Beatriz Haddad Maia. Ela deu adeus à disputa da chave principal na última quarta (18) ao ser superada pela turca Zeynep Sonmez por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Bia acumula nove derrotas este ano.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca Masters 1000 Miami Marozsan brasileiro Alcaraz Carioca Estreia
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