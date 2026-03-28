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Jogador de golfe norte-americano Tiger Woods é preso após acidente

Ex-número um do mundo foi acusado de dirigir sob estado alterado
Bhargav Acharya, Jasper Ward, Steve Holland e Angelica Medina
Publicado em 28/03/2026 - 14:02
Londres (Inglaterra)
tiger woods
© Reuters/Mike Blake/File Photo/Direitos Reservados
Reuters

O ex-número um do mundo Tiger Woods foi preso sob a acusação de dirigir sob estado alterado após seu Land Rover capotar em uma estrada de duas pistas perto de sua casa em Jupiter Island, na Flórida, na tarde da última sexta-feira (27), informou o gabinete do xerife do Condado de Martin.

O 15 vezes campeão de Majors estava em alta velocidade, ultrapassando um caminhão que rebocava um trailer, quando bateu na traseira do veículo, fazendo com que seu carro capotasse e parasse de lado, do lado do motorista, disse o xerife John Budensiek em entrevista coletiva.

Woods, de 50 anos, se arrastou para fora pela porta do passageiro antes da chegada dos policiais. O teste do bafômetro realizado na cadeia do Condado de Martin não acusou traço de álcool, e os investigadores acreditam que seu estado alterado estava relacionado a drogas ou medicamentos.

Woods se recusou a ser submetido a um exame de urina, infração que prevê uma acusação separada segundo a legislação da Flórida. Não houve registro de feridos, nem Woods nem o motorista do outro veículo.

Woods foi acusado de dirigir sob estado alterado, danos a propriedade e recusa em se submeter a um teste legal, todas acusações de menor gravidade. Pela legislação da Flórida, ele deve permanecer detido por pelo menos oito horas antes de ser libertado mediante fiança.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tomou conhecimento do incidente.

“Eu me sinto tão mal. Houve um acidente. Ele está com alguma dificuldade. Houve um acidente, e isso é tudo que eu sei. Um amigo muito próximo de mim. Ele é uma pessoa incrível, um homem incrível”, disse Trump.

Foi a segunda vez que Woods enfrentou acusações de assumir a direção sob estado alterado, tendo sido preso em 2017 em Jupiter, Flórida, e depois se declarando culpado de dirigir de forma imprudente.

Woods também se envolveu em um acidente de carro em fevereiro de 2021, sofrendo graves fraturas nas pernas.

Seu histórico de lesões se estende por mais de duas décadas e inclui múltiplas cirurgias na coluna, reconstrução do ligamento cruzado anterior, rompimentos do tendão de Aquiles e problemas crônicos no joelho, fatores que limitaram significativamente sua agenda competitiva nos últimos anos.

Woods tinha acabado de retornar às competições, representando seu Jupiter Links Golf Club em uma partida das finais do TGL na última terça-feira (24), sua primeira aparição desde que perdeu o corte no British Open de 2024.

Ele não confirmou se planeja competir no Masters deste ano, que começa em 9 de abril em Augusta.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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