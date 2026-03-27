Jogadores iranianos seguram mochilas em protesto por meninas mortas

Manifestação foi realizada antes de amistoso contra a Nigéria

A equipe nacional de futebol masculino do Irã usou braçadeiras pretas e segurou mochilas escolares enquanto seu hino era tocado antes de uma partida na Turquia nesta sexta-feira (27), no que um integrante da equipe disse ser um protesto contra a morte de alunas no primeiro dia da guerra no Irã.

O hino foi tocado antes de amistoso do Irã contra a Nigéria na cidade turística de Belek, no Mediterrâneo, antes da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, na qual a participação dos iranianos está em dúvida devido ao conflito.

Os atletas se alinharam segurando mochilas cor-de-rosa e roxas com fitas, em uma referência ao ataque à Escola Shajareh Tayyebeh que, segundo Teerã, matou mais de 175 pessoas, incluindo crianças e professores, no primeiro dia de ataques conjuntos entre EUA e Israel no país.

Mehdi Mohammad Nabi, vice-presidente da federação de futebol do Irã, disse à Reuters que os jogadores decidiram realizar o protesto como um gesto simbólico de solidariedade às vítimas.

“Eles foram profundamente afetados pelo bombardeio da escola de meninas e queriam expressar sua solidariedade”, disse Nabi, em farsi, segundo tradutor da associação. “Essa foi uma decisão coletiva da equipe. Estamos unidos”.

Investigadores militares dos EUA consideram provável que as forças dos EUA tenham sido responsáveis, mas ainda não chegaram a uma conclusão final nem concluíram sua investigação.

O chefe de Direitos Humanos da ONU pediu a Washington nesta sexta-feira que conclua sua investigação sobre o ataque em uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Nabi afirmou que a equipe está ciente das discussões em curso no conselho de direitos humanos e espera uma “decisão clara e apropriada”.

No início do mês, algumas jogadoras do time de futebol feminino do Irã ficaram em silêncio durante o hino nacional em uma partida da Copa da Ásia, levando a TV estatal de Teerã a classificá-las como “traidoras”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início deste mês que, embora a equipe nacional do Irã seja bem-vinda para jogar nos EUA, isso poderia não ser apropriado para sua “vida e segurança”.

A federação de futebol do Irã disse estar em discussões com a entidade máxima do futebol, a Fifa, sobre a mudança dos jogos da Copa do Mundo nos EUA para o México.

A equipe iraniana perdeu por 2 a 1 para a Nigéria nesta sexta-feira e jogará contra a Costa Rica na próxima terça-feira (31) em outro amistoso na Turquia.

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