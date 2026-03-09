logo ebc
Kalani Konig é vice-campeão mundial de Skate Park

Rayssa Leal fecha Mundial de Street na quarta colocação
Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 12:13
Rio de Janeiro
Kalani Konig, mundial, Skate Park
© Rodrigo Kbça Lima/CBSk/Direitos Reservados

O brasileiro Kalani Konig garantiu o vice do Campeonato Mundial de Skate Park, no último domingo (8) no Parque Cândido Portinari, em São Paulo (SP), graças a uma impressionante volta que lhe rendeu 94,80 pontos.

“Não tenho nem palavras para descrever esse momento. Estou muito, muito feliz de me consagrar vice-campeão mundial. Só tenho a agradecer o apoio da galera da arquibancada, à minha família, que esteve comigo, minha mãe, meu pai, minha namorada e meus amigos que vieram me apoiar”, declarou o brasileiro após a disputa.

A medalha de ouro ficou com o espanhol Egoitz Bijueska, que somou 95,83 pontos, enquanto o bronze ficou com o norte-americano Tom Schaar, com 90,51 pontos. Outro brasileiro na disputa, Luigi Cini, somou 68,35 pontos para fechar na 6ª colocação.

Rayssa em quarto

Já no street a esperança brasileira se concentrava em Rayssa Leal, que acabou sendo superada por um trio de japonesas e encerrou a disputa na quarta posição da classificação com o total de 143,54 pontos. O ouro ficou com Ibuki Matsumoto (156,59 pontos), a prata com Nanami Onishi (146,36 pontos) e o bronze com Coco Yoshizawa (145,02 pontos).

Na disputa masculina do street Wallace Gabriel fechou na quinta colocação, com o total de 153,77 pontos. O pódio foi formado pelo japonês Toa Sasaki (primeiro com 174,10 pontos), pelo peruano Angelo Caro (segundo com 173,32 pontos) e pelo japonês Sora Shirai (terceiro com 170,45 pontos).

