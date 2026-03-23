Lateral Kaiki é convocado para amistosos da seleção brasileira

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado por causa de lesão no joelho
Publicado em 23/03/2026 - 19:08
O lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, foi convocado, nesta segunda-feira (23), pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a França e a Croácia. O jogador substitui Alex Sandro, do Flamengo, que se lesionou na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

Também nesta segunda, a CBF anunciou que o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), está fora dos confrontos amistosos. O defensor foi cortado por causa de dores no joelho direito após o confronto com o Manchester City (Inglaterra) pela final da Copa da Liga Inglesa. Não será convocado nenhum outro jogador para substitui-lo.

Amistosos preparatórios

Antes do início da Copa, a seleção brasileira fará quatro amistosos preparatórios. O primeiro será no dia 26 de março, quando enfrentará a França, atual 3ª colocada do ranking de seleções da Fifa, no Gillete Stadium, em Boston. O estádio receberá sete partidas do Mundial. No dia 31 de março será a vez de o Brasil medir forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. Os croatas ocupam a 10ª posição no ranking da Fifa.

Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Mundo Amistoso Kaiki Gabriel Magalhães amistosos CBF
