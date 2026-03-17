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Liga dos Campeões: Vini Júnior marca dois e Real despacha City

Brasileiro é decisivo na vitória de 2 a 1 da equipe espanhola
Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 19:37
Rio de Janeiro
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© Action Images via Reuters/Lee Smith/Direitos Reservados

Com dois gols do brasileiro Vinicius Júnior, o Real Madrid (Espanha) derrotou o Manchester City (Inglaterra) pelo placar de 2 a 1, na noite desta terça-feira (17) no estádio City of Manchester, e garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O Real chegou à partida decisiva em situação muito confortável, após superar a equipe inglesa por 3 a 0 no confronto de ida das oitavas, no estádio Santiago Bernabéu na última semana. Agora, os madrilenhos aguardam o confronto de volta entre Atalanta (Itália) e Bayern de Munique (Alemanha) para conhecerem os seus adversários na próxima fase da competição. Na ida, jogando em território italiano, os alemães triunfaram por 6 a 1.

Na partida desta terça o Real não precisou de muito tempo para abrir o marcador. Logo aos 22 minutos do primeiro tempo Vinicius Júnior começou a brilhar com um belo gol em cobrança de pênalti, na qual deslocou o goleiro italiano Donnarumma.

O City chegou a ensaiar uma reação aos 40 minutos da etapa inicial, quando o artilheiro norueguês Erling Haaland recebeu passe na pequena área e não perdoou.

Porém, diante de um City que buscava a virada mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo (o português Bernardo Silva foi expulso aos 20 minutos), o Real começou a encontrar muitos espaços para atacar. E foi desta forma Vini voltou a marcar para dar números finais ao marcador. Já nos acréscimos, Tchouaméni cruzou e o brasileiro finalizou com precisão.

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Edição:
Fábio Lisboa
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