Lucas Pinheiro garante título da Copa do Mundo de slalom gigante

Esquiador conquistou 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno

O campeão olímpico brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu a última prova de slalom gigante da temporada masculina de esqui alpino na última terça-feira (24), conquistando o título da Copa do Mundo ao superar o suíço Marco Odermatt.

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Lucas Pinheiro Braathen venceu a última etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Lillehammer, e se tornou o CAMPEÃO da TEMPORADA no SLALOM GIGANTE!!!



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Pinheiro, nascido na Noruega e que tem dupla nacionalidade, começou o dia 48 pontos atrás de Odermatt, mas conquistou o máximo de 100 pontos na corrida em Lillehammer, enquanto seu rival suíço não conseguiu terminar a primeira descida.

Odermatt, atual campeão de slalom gigante, já havia conquistado os títulos gerais, downhill e super-G da Copa do Mundo.

Pinheiro, que ganhou o Globo de Cristal da Copa do Mundo de slalom competindo pela Noruega em 2023, também disputou o título de slalom, mas não concluiu a corrida final da temporada nesta quarta-feira (25).

Na última terça-feira, o brasileiro foi 0,21 mais rápido que o austríaco Stefan Brennsteiner na primeira descida, com o suíço Loic Meillard em terceiro.

Pinheiro foi apenas o oitavo melhor na segunda descida, mas venceu Meillard por 0,58, com o norueguês Atle Lie McGrath em terceiro.

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