logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas

Ao lado de Zverev, brasileiro fatura taça no México
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 01/03/2026 - 14:55
São Paulo
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas ao lado de Zverev, brasileiro fatura taça no México. Foto: ZDL/Divulgação
© ZDL/Divulgação

Marcelo Melo e Alexander Zverev comemoraram, na noite deste sábado (28), o título de duplas masculinas do ATP 500 de Acapulco, no México. Essa foi a primeira conquista do mineiro e do alemão juntos.

Na decisão, Melo e Zverev derrotaram o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway por 2 sets a 0 ( 6/3 e 6/4 ) em 1h09min.

A conquista representou para Melo o 42º título na carreira em 80 finais.

 Bicampeão no Rio Open, no dia 22 deste mês, Melo trocou o saibro pela quadra dura para conquistar seu segundo ATP 500 em menos de uma semana, somando oito vitórias seguidas.

Com o título em Acapulco, ele voltará ao top 50 do ranking, devendo aparecer na 46ª colocação na próxima atualização.

Relacionadas
joão fonseca, marcelo melo, rio open
João Fonseca e Marcelo Melo garantem título de duplas do Rio Open
01/03/2026 - Paulistas batem Minas por 3 a 1 na decião e levam taça. Foto: CBV/Divulgação
Osasco é campeão da Copa Brasil de vôlei feminino
Edição:
Graça Adjuto
Marcelo Melo Alexander Zverev ATP 500 Acapulco México Campeões
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and former president Mohammad Khatami listen to a speech by President Mahmoud Ahmadinejad after his confirmation as Iran's President in Tehran August 3, 2005. REUTERS/Raheb Homavandi/File Photo
Internacional Bombardeio a Teerã mata ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad
dom, 01/03/2026 - 15:39
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guanabara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato contra feminicídio inaugura mural em homenagem a Tainara em SP
dom, 01/03/2026 - 15:16
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas ao lado de Zverev, brasileiro fatura taça no México. Foto: ZDL/Divulgação
Esportes Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas
dom, 01/03/2026 - 14:55
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
Internacional Irã eleva para 153 as estudantes mortas em ataque a escola
dom, 01/03/2026 - 14:45
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Buscas em Juiz de Fora estão encerradas; moradores seguem fora de casa
dom, 01/03/2026 - 14:30
01/03/2026 - Espetáculo Mademe Satã aborda temas fortes como identidade, racismo, homofobia e transfobia com uma narrativa intensa e envolvente. Foto: Felipe Barbosa/Divulgação
Cultura Grupo dos Dez faz apresentação única de Madame Satã em BH
dom, 01/03/2026 - 14:18
Ver mais seta para baixo