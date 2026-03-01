Esportes
Marcelo Melo é campeão do ATP 500 em Acapulco nas duplas
Ao lado de Zverev, brasileiro fatura taça no México
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 01/03/2026 - 14:55
São Paulo
Marcelo Melo e Alexander Zverev comemoraram, na noite deste sábado (28), o título de duplas masculinas do ATP 500 de Acapulco, no México. Essa foi a primeira conquista do mineiro e do alemão juntos.
Na decisão, Melo e Zverev derrotaram o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway por 2 sets a 0 ( 6/3 e 6/4 ) em 1h09min.
A conquista representou para Melo o 42º título na carreira em 80 finais.
Bicampeão no Rio Open, no dia 22 deste mês, Melo trocou o saibro pela quadra dura para conquistar seu segundo ATP 500 em menos de uma semana, somando oito vitórias seguidas.
Com o título em Acapulco, ele voltará ao top 50 do ranking, devendo aparecer na 46ª colocação na próxima atualização.
