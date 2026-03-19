Messi marca 900º gol da carreira e se junta a CR9 em grupo de elite

Argentino alcança marca 21 anos após fazer o 1º no Barcelona

Lionel Messi marcou seu 900º gol na carreira na quarta-feira (18), tornando-se o segundo jogador a atingir a marca no futebol masculino de elite atual, depois de Cristiano Ronaldo.

O argentino de 38 anos, vencedor da Copa do Mundo, alcançou a marca com um gol de pé esquerdo no empate de 1 a 1 do Inter Miami com o Nashville SC na Copa dos Campeões da Concacaf.

O 900º gol aconteceu 21 anos depois que Messi marcou seu primeiro gol no futebol profissional pelo Barcelona, aos 17 anos de idade, em 2005.

O técnico do Inter, Javier Mascherano, disse que a marca de Messi era "insana".

"Tive a sorte de ver a maioria, ou muitos, dos gols que ele marcou, muito mais de perto do que todos vocês, e isso é um privilégio", acrescentou.

"O número de que estamos falando é insano, e é por isso que Leo é único."

Messi, que ganhou a Bola de Ouro oito vezes, atingiu a marca em sua 1.142ª aparição por clubes e seleção, quase 100 jogos a menos que Ronaldo, que levou 1.236 jogos para atingir a marca em setembro de 2024.

O atacante português chegou a 965 gols e tem como meta atingir a marca de 1.000 antes de deixar o futebol.

A maioria dos gols de Messi aconteceu durante sua passagem pelo Barcelona, onde ele marcou 672 vezes. Ele acrescentou 32 gols no Paris Saint-Germain e 81 no Inter Miami e marcou 115 gols pela Argentina, com quem venceu a Copa do Mundo em 2022.

Seus 129 gols na Liga dos Campeões da Europa ficam atrás apenas dos 140 de Ronaldo.

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