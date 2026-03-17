México se dispõe a sediar jogos da Copa que Irã disputaria nos EUA

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira (17) que o México está disposto a receber os jogos que o Irã disputaria nos Estados Unidos como parte da Copa do Mundo que ambos os países estão sediando juntamente com o Canadá este ano, se a Fifa concordar.

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, afirmou na segunda-feira (16) que a entidade está em negociações com a Fifa para transferir seus jogos dos EUA para o México por causa de preocupações com a segurança de seus jogadores.

"O México tem um relacionamento com todos os países do mundo. Vamos ver o que a Fifa estabelece e, a partir daí, vamos informá-los", declarou ela em sua coletiva de imprensa diária.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que o Irã era bem-vindo para participar da competição, mas que talvez não fosse apropriado para eles jogarem nos Estados Unidos "por causa de suas próprias vidas e segurança".

A Copa do Mundo, que começa em 11 de junho, será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com o Irã programado para jogar duas partidas da fase de grupos em Los Angeles e uma em Seattle.

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