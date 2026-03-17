logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

México se dispõe a sediar jogos da Copa que Irã disputaria nos EUA

País do Oriente Médio negocia com Fifa a transferência das partidas
Raúl Cortés Fernández*
Publicado em 17/03/2026 - 12:45
Cidade do México
Mexico's President Claudia Sheinbaum lifts the FIFA World Cup trophy during her morning press conference at the National Palace, in Mexico City, Mexico, March 3, 2026. REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira (17) que o México está disposto a receber os jogos que o Irã disputaria nos Estados Unidos como parte da Copa do Mundo que ambos os países estão sediando juntamente com o Canadá este ano, se a Fifa concordar.

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, afirmou na segunda-feira (16) que a entidade está em negociações com a Fifa para transferir seus jogos dos EUA para o México por causa de preocupações com a segurança de seus jogadores.

"O México tem um relacionamento com todos os países do mundo. Vamos ver o que a Fifa estabelece e, a partir daí, vamos informá-los", declarou ela em sua coletiva de imprensa diária.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que o Irã era bem-vindo para participar da competição, mas que talvez não fosse apropriado para eles jogarem nos Estados Unidos "por causa de suas próprias vidas e segurança".

A Copa do Mundo, que começa em 11 de junho, será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com o Irã programado para jogar duas partidas da fase de grupos em Los Angeles e uma em Seattle.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
Seleção do Irã antes de jogo contra Coreia do Norte 10/6/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)Majid Asgaripour
Irã negocia com Fifa transferência de jogos da Copa para o México
Sede do COI em Lausanne 28/3/2023 REUTERS/Denis Balibouse
COI é aconselhado a desistir de testes de gênero para atletas mulheres
bahia, vitória, brasileiro feminino
Bahia supera Vitória pela 3ª rodada do Brasileiro Feminino
Copa do Mundo Irã México Claudia Sheinbaum guerra EUA Fifa Locais negociação Transferência
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante cerimônia para anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS e assinatura de contrato de empréstimo com o Banco do BRICS (NDB) para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Saúde busca alianças para impulsionar serviços inteligentes do SUS
ter, 17/03/2026 - 13:51
National Counterterrorism Center Director Joseph Kent attends a House Homeland Security hearing entitled
Internacional Chefe do antiterrorismo dos EUA renuncia: “Irã não é ameaça iminente”
ter, 17/03/2026 - 13:34
Brasília (DF), 17/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Guardião Digital, em 17 unidades da Federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes. Foto: PF/Divulgação
Geral PF cumpre mais de 30 mandados por abuso contra crianças e adolescentes
ter, 17/03/2026 - 13:10
São Paulo (SP) - 08/01/2026 - Gustavo Petro, presidente da Colômbia, conversa com Trump por telefone. Foto: Gustavo Petro/X
Internacional Petro sugere que Equador lançou bombas na Colômbia; Noboa nega ação
ter, 17/03/2026 - 12:56
Mexico's President Claudia Sheinbaum lifts the FIFA World Cup trophy during her morning press conference at the National Palace, in Mexico City, Mexico, March 3, 2026. REUTERS/Stringer
Esportes México se dispõe a sediar jogos da Copa que Irã disputaria nos EUA
ter, 17/03/2026 - 12:45
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Bolsonaro mantém melhora clínica e laboratorial, mas segue em UTI
ter, 17/03/2026 - 12:39
Ver mais seta para baixo