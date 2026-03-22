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Esportes

Mixto supera Botafogo e vence primeira no Brasileiro Feminino

Em Cuiabá, donas da casa marcam 2 a 1 e fazem história na modalidade
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/03/2026 - 10:30
São Paulo
Brasília (DF), 22/03/2026 - As tigresas conquistam sua primeira vitória no Brasileiro de Futebol Feminino Série A1 com o apoio da nossa torcida! Foto: Mixto Esporte Clube Oficial/Instagram
© Mixto Esporte Clube Oficial/Instagram

O Mixto venceu o Botafogo por 2 a 1 pela quarta rodada do Brasileirão Feminino neste sábado (21). O resultado representou a primeira vitória da equipe mato-grossense na elite da modalidade nacional.

No Estádio Dutrinha, em Cuiabá, o primeiro gol da partida foi das donas da casa logo no primeiro minuto de jogo. Géssica aproveitou cruzamento de Luana e abriu o placar. As Gloriosas empataram na abertura da etapa final. Aos oito minutos, Débora recebeu boa assistência de Fernanda e bateu forte de longe. Aos 42 minutos, Luana Índia disputou com a goleira Michelle e, na sobra, Debinha definiu o jogo e fez o gol da vitória do Mixto.

O time de Cuiabá chega aos quatro pontos ganhos, na 14ª colocação. O Botafogo tem cinco pontos e aparece na 10ª posição.

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Também neste sábado (21), pela quarta rodada do Nacional, o Bahia recebeu o Santos, em Pituaçu, e venceu por 3 a 1. O time de Salvador agora é o nono colocado com seis pontos. O Santos aparece em quarto lugar com sete. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária ficou no 0 a 0 com o Grêmio. As Guerreiras Grenás são estão na sétima posição com sete pontos e o Grêmio marcou o primeiro ponto no torneio e ocupa a décima sexta posição.

 

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Edição:
Érica Santana
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