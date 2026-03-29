logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Museu do Futebol lança audioguia em formato de programa de rádio

Iniciativa tem o objetivo de aumentar a acessibilidade para visitantes
Agência Brasil
Publicado em 29/03/2026 - 19:39
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 30/09/2024 - Museu do futebol faz a instalação de duas novas camisas na exposição. A camisa da seleção feminina de futebol assinada pelas jogadoras que foram prata nas Olimpíadas de Paris 2024 e a camisa do Cosmos usada por Pelé no jogo de despedida nos EUA em 1997. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Aumentar a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, com este objetivo o Museu de Futebol lançou oficialmente neste mês o audioguia “Futebol é Mais”, um projeto inédito e inovador de audiodescrição dramatúrgica da nova exposição principal da instituição.

O audioguia (que estava disponível desde o segundo semestre de 2025, mas que agora tem versões em inglês e espanhol) usa o formato de um programa de rádio, conduzido por dois âncoras (apresentadores) e uma repórter, que conduz todo o percurso expositivo.

“Desenvolvemos esse projeto com muito cuidado ao longo de dois anos e, durante o processo, percebemos que um programa de rádio poderia agregar um valor interessante à audiodescrição, pois é um meio de comunicação muito consumido pela pessoa com deficiência visual. E fomos além: trabalhamos para que esse material também pudesse atender a um público maior. A ideia é que as pessoas sem deficiência visual [exceto as pessoas com deficiência auditiva] ouçam a audiodescrição, achem interessante a experiência que propomos e compreendam um pouco mais como as pessoas com deficiência visual constroem as imagens com o recurso da audiodescrição. Nesse sentido é uma ampliação do entendimento do que pode ser esse recurso de acessibilidade”, afirma a audiodescritora e diretora da Inclusive Acessibilidade, Georgea Rodrigues.

Através da nova ferramenta oferecida pelo Museu do Futebol, os visitantes ficam sabendo de fatos marcantes de alguns dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Dois exemplos são Pelé ou Marta. Sobre o Rei do Futebol é informado que ele se tornou verbete de dicionário. Já em relação à Rainha é dito que ela jogou descalça durante um bom período da vida e utilizou cabeças de boneca como bola em suas peladas em Alagoas.

Relacionadas
São Paulo (SP), 29.07.2023- Torcida brasileira acompanhou o jogo da Seleção Brasileira contra a França no Museu do Futebol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Museu do Futebol abre as portas para receber torcida brasileira
go cup, futebol infantil
Goiás sedia a Go Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo
treino, seleção brasileira
Carlo Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Cultura Museu do Futebol acessibilidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/09/2024 - Museu do futebol faz a instalação de duas novas camisas na exposição. A camisa da seleção feminina de futebol assinada pelas jogadoras que foram prata nas Olimpíadas de Paris 2024 e a camisa do Cosmos usada por Pelé no jogo de despedida nos EUA em 1997. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Museu do Futebol lança audioguia em formato de programa de rádio
dom, 29/03/2026 - 19:39
São Paulo (SP)-29/03/2026. Caminhada Silenciosa em memória das vítimas da ditadura militar. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Caminhada do Silêncio em São Paulo denuncia violência de estado
dom, 29/03/2026 - 18:29
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
Justiça Netanyahu manda ampliar operações no Sul do Líbano
dom, 29/03/2026 - 17:48
Logo da Agência Brasil
Geral Dois homens morrem em queda de avião em Rio Claro, no sul fluminense
dom, 29/03/2026 - 17:29
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro
dom, 29/03/2026 - 17:09
treino, seleção brasileira
Esportes Carlo Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia
dom, 29/03/2026 - 15:53
Ver mais seta para baixo